október 29., szerda

Nárcisz névnap

10°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Elfogytak a jegyek a magyar-ír vb-selejtezőre

Címkék#Tóth Balázs#Puskásban#Szoboszlai Dominik#Magyarország#vb#Írország

Az örmények és az írek ellen lép pályára a magyar válogatott a 2026-os világbajnoki selejtező-sorozatban. A Szoboszlai Dominik vezette tizenegy hazai mérkőzésére el is fogytak a jegyek.

Bátorfi Tamás

A magyar-válogatott Örményország és Írország csapata ellen száll harcba a világbajnoki szereplésért. Szoboszlai Dominikék először Örményországba látogatnak november 13-án, 16-án pedig következik az írek elleni összecsapás, melynek a Puskás Aréna ad otthont.

Szoboszlai Dominik a válogatott legutóbbi összetartásán
Szoboszlai Dominik Telkiben a legutóbbi válogatott összetartáson
Fotó: MICHELLER SZILVIA / Forrás:  Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik telt ház előtt vezetheti ki a válogatottat a Puskásban

A Magyarország-Írország vb-selejtező mérkőzésre kedden 10 órától vásárolhatták meg a jegyeket a Szurkolói Klub tagjai. Az MLSZ közleménye szerint a jegyértékesítés október 28. 10 órától két napig tartott volna. Az MLSZ kicsit több mint két és fél órával a jegyértékesítés megkezdése után, Facebook-posztban értesítette a szurkolókat, hogy a mérkőzésre a jegyek elfogytak.

A válogatottra két kulcsfontosságú mérkőzés vár, a vb-szereplés kapcsán. Marco Rossi legénysége az örmények ellen aratott 2-0-ás győzelem után bizakodva tekinthet az elkövetkezendő találkozókra. A kapus Tóth Balázs személye kiemelendő az elmúlt mérkőzések kapcsán. Remek teljesítményt nyújtva, magabiztosan állt mindkét válogatott mérkőzésen a csapat mögött. A középpályán Szoboszlai Dominik remek formát mutatva emelkedik ki a mostanában igencsak gyengélkedő Liverpoolból. A válogatott szurkolók remélik, hogy ez a jó forma kitarthat majd a válogatott szünetig is. 

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzések előtt szokásunkhoz híven várható, a Tatabánya korábbi válogatottjának Vincze Istvánnak az előretekintése. 

Aki kivédte Ronaldóék szemét

Az említett Tóth Balázs a legutóbbi válogatott szünetben remek teljesítményt nyújtott. Utána néztünk ki is ő és mit érdemes tudni a Blackburn Rovers kapusáról.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu