Elfogytak a jegyek a magyar-ír vb-selejtezőre

A magyar-válogatott Örményország és Írország csapata ellen száll harcba a világbajnoki szereplésért. Szoboszlai Dominikék először Örményországba látogatnak november 13-án, 16-án pedig következik az írek elleni összecsapás, melynek a Puskás Aréna ad otthont.

Szoboszlai Dominik Telkiben a legutóbbi válogatott összetartáson

Fotó: MICHELLER SZILVIA / Forrás: Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik telt ház előtt vezetheti ki a válogatottat a Puskásban

A Magyarország-Írország vb-selejtező mérkőzésre kedden 10 órától vásárolhatták meg a jegyeket a Szurkolói Klub tagjai. Az MLSZ közleménye szerint a jegyértékesítés október 28. 10 órától két napig tartott volna. Az MLSZ kicsit több mint két és fél órával a jegyértékesítés megkezdése után, Facebook-posztban értesítette a szurkolókat, hogy a mérkőzésre a jegyek elfogytak.

A válogatottra két kulcsfontosságú mérkőzés vár, a vb-szereplés kapcsán. Marco Rossi legénysége az örmények ellen aratott 2-0-ás győzelem után bizakodva tekinthet az elkövetkezendő találkozókra. A kapus Tóth Balázs személye kiemelendő az elmúlt mérkőzések kapcsán. Remek teljesítményt nyújtva, magabiztosan állt mindkét válogatott mérkőzésen a csapat mögött. A középpályán Szoboszlai Dominik remek formát mutatva emelkedik ki a mostanában igencsak gyengélkedő Liverpoolból. A válogatott szurkolók remélik, hogy ez a jó forma kitarthat majd a válogatott szünetig is.