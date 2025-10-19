október 19., vasárnap

Labdarúgás

37 perce

1986–2026: két generáció és egy közös cél, Szoboszlai a történelem nyomában

40 év nem kevés idő. Megpróbáltuk összehasonlítani az akkori és mostani válogatottat. Szoboszlai vezetésével újra vb közelben a magyar-válogatott.

Munkatársunktól

A magyar labdarúgó válogatott 40 éve jutott ki utoljára a világbajnokságra. Hasonlóságok, párhuzamok és érdekességek Kiprich József és Szoboszlai Dominik generációjáról. 1986 után 2026-ban lehet ott újra a magyar csapat vb-n.

A Portugália-Magyarország mérkőzés után Szoboszlai Dominik és Joao Cancelo találkozója
A Portugália-Magyarország mérkőzés után Joao Cancelo és Szoboszlai Dominik
Fotó: Csudai Sándor / Forrás:  Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik, Kiprich József, kulcsemberek kulcsmérkőzések

  • Mexikó visszavár

Az 1986-os világbajnokságot Mexikó rendezte. 2026-ban Mexikó újra a rendező országok között. Az Egyesült Államok és Kanada mellett a harmadik ország lesz Mexikó. 2026-ban lesz az első alkalom, hogy 3 ország közösen rendez labdarúgó-világbajnokságot.

  • Kulcsmeccsek, fordulópontok

Az 1985. április 17-én az Ausztria ellen aratott 3-0-ás győzelem biztosította be a világbajnoki részvételt. A mostani selejtező-sorozatban szintén lesznek kulcsfontosságú mérkőzések. A Portugália elleni 2-2-es döntetlent is ide sorolhatjuk. Ez az idegenben aratott siker nagy löketet adhat Marco Rossi legénységének.

  • Kulcsemberek, csapatösszetétel

Az 1986-os vb-résztvevő csapatban 3 idegenlégiós játékos szerepelt. A Portugália elleni vb-selejtező keretét figyelembe véve  a magyar-válogatott kezdő tizenegyében "csak" 10 légiós szerepelt Kerkez Milossal a fedélzeten. A mostani és a 40 évvel ezelőtti válogatottból sem lehet kiemelni egy-egy kulcsembert. Kiprich, Détári, Disztl vagy Szoboszlai, Sallai, Varga és még sorolhatnánk a jobbnál jobb játékosokat. Mindkét válogatott mögött remek vezetőedzőket említhetünk Mezey György, valamint Marco Rossi személyében. Akiknek a karaktere nagyban meghatározza a válogatottat.

Különböző tényezők

  • Lebonyolítás

Az 1986-os mexikói világbajnokságon 24 csapat vehetett részt. 2026-ban 48 csapat száll harcba a vb címért. Mezey György válogatottjának így még nehezebb dolga volt a kijutással. Az 1986-os vb-selejtezőkön még interkontinentális pótselejtezőt is rendeztek, ahol Skócia válogatottja jutott tovább. Az 1986-os vb-n 14, míg a 2026-os világeseményen 16 európai csapat juthat tovább.

  • Infrastruktúra fejlődése

Az infrastruktúra és a technikai fejlődésnek köszönhetően sokkal precízebb felkészülés végezhető el, mint az 1980-as években. Az adat-analitika és a sporttudomány fejlődésének köszönhetően minden ország alaposabb felkészülést végezhet.

  • Média szerepe

A média szerepe nagy vonalakban nézve nem változott az 1980-as éveket figyelembe véve. Az intenzitása viszont sokkal jelentősebb, mint a régi időkben. A labdarúgás továbbra is a világ legnépszerűbb sportága. A mai világban a nemzetek között átívelő online térben nagy nyomás kerül a játékosokra. A modern világban ezeket a játékosok egyre inkább próbálják kizárni és tudatosan figyelnek rá. 

Új magyar csodakapus születhetett?

A Portugália elleni vb-selejtező is meghatározó mérkőzés volt a válogatott számára. Tóth Balázs remeklésének köszönhetően is sikerült az egy pontot megszerezni idegenben.

 

