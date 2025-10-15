Szoboszlai számára a portugálok elleni meccs nem a lefújásnál ért véget...

Mint ismert, a Puskás Arénában lejátszott találkozó végén Szoboszlai Dominik kérte Ronaldotól, hogy cseréljenek mezt, ám a portugál klasszis akkor már odaajándékozta sajátját egy stábtagnak. A szeptemberi, 3–2-es portugál sikerrel végződő Magyarország–Portugália vb-selejtezőn Marco Rossi csapata mindent megtett a pontszerzésért, mégis alulmaradt, a meccs azonban nemcsak az eredményről maradt emlékezetes.

Ronaldo beváltotta Szoboszlai felé tett ígéretét

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Szoboszlai Dominik álma valóra vált – mezt cserélt példaképével, Cristiano Ronaldoval

A Portugália-Magyarország világbajnoki selejtező után Cristiano Ronaldo betartotta korábbi ígéretét, és mezt cserélt Szoboszlai Dominikkal. A portugál válogatott sztárja ezzel egy hónappal korábban tett fogadalmát váltotta valóra, amely először a szeptemberi meccs után került szóba.

Ronaldo és Szoboszlai röviden beszélgettek, majd sor került a mezcserére. A két játékos gesztusa a sportszerűség és a kölcsönös tisztelet ékes példája lett. A magyar válogatott csapatkapitánya korábban többször is elmondta, hogy gyerekkora óta példaképének tekinti Cristiano Ronaldot, így ez a mezcserés pillanat pályafutása egyik különleges emléke lehet. A történet így méltó lezárást kapott, Cristiano Ronaldo meze pedig Dominik gyűjteményében csilloghat tovább.

Videón Ronaldo korábbi ígérete.

Így készült Marco Rossi csapata a portugálok ellen

Ahogy portálunk korábban is beszámolt róla, a magyar labdarúgó-válogatott a Portugália elleni vb-selejtező előtt oldott hangulatú, játékos edzéssel hangolt. Szoboszlai Dominik és társai egy fogócskaszerű gyakorlatsorral melegítettek, amely fejlesztette a gyors reakciót, de a jókedv is garantált volt.