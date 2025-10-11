Nem engedték be a tatabányai legendát a mérkőzésre – Szabó György elmondta véleményét az esetről

Nagy visszhangot váltott ki az Opus Tigáz Tatabánya legutóbbi idegenbeli mérkőzése, miután a klub egyik legendás alakja, Szabó György kellemetlen helyzetbe került a stadion bejáratánál. A tatabányai ikon portálunknak elmesélte az esetet, azonban még továbbra sem derült fény a miértekre.

Tatabánya legendája, Szabó György kellemetlen helyzetbe került Bicskén

Forrás: labdarugas.cimpa.hu

Érthetetlen okokból nem mehetett be Szabó György a mérkőzésre

Az NB III 10. fordulójában a Bicske otthonába látogatott a Tatabánya. Bizakodva várták a vendégek a mérkőzést, ugyanis az előző két meccsükön győzni tudtak. A kezdőrúgást azonban beárnyékolta egy érdekes esemény. Mindenki Szabó Gyurikája és felesége időben megérkezett a Bicskei TC Sporttelepre a mérkőzés napján, a bejáratnál azonban szomorúan tapasztalták, hogy Szabó György neve nem szerepelt a vendéglistán.

Nem akartak beengedni minket egyszerűen. Átirányítottak egy másik kapuhoz, amit nem is találtunk

– nyilatkozta Szabó György felesége.

Szabó György felvette a kapcsolatot az Opus Tigáz Tatabánya vezetőségével, ahol biztosították arról, hogy az ő neve szerepelt a listán. Ezek után a Bicskei TC technikai vezetőjéhez fordult, aki szintén megerősítette, hogy emlékszik Szabó György nevére a listán, így egyelőre nem derült fény arra, hogy ki hibázhatott.

A történtek után a tatabányai ikon a következő szomorú sorokat írta Facebook posztjában:

Az jár a fejemben, hogy ma kísértem el a csapatot utoljára. Nem voltam fent a listán. Jó szerencsét!

A Tatabánya a Dorogot látja vendégül a Grosics Gyula Stadionban

Reméljük, hogy a vasárnapi rangadóra viszont kilátogat a Real-verő legenda.

Hétvégén ismét forrósodik a hangulat Komárom-Esztergom vármegyében, hiszen az Opus Tigáz Tatabánya a Dorogi FC-t látja vendégül az NB III Észak-Nyugati csoportjának 11. fordulójában. A derbi igazi presztízsharcot ígér, ráadásul a Tatabánya siker esetén feljebb léphet a tabellán, megelőzve a Dorogot.

A Tatabánya–Dorog rangadót vasárnap, október 12-én 13 órától rendezik a Grosics Gyula Stadionban.