október 8., szerda

Koppány névnap

14°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport

48 perce

Komárom-Esztergom TOP 5 kiemelkedő sportcsarnoka

Címkék#vármegye#városi sportcsarnok#Magyarország#kézilabda#tenisz#floorball

Sportolási lehetőségekben vármegyénk sem szűkölködik. Íme a sportcsarnokok, amik sportkedvelőink számára nyújtanak lehetőséget az aktív vagy passzív időtöltésre.

Bátorfi Tamás

Komárom-Esztergom vármegye több sportágnak is adott már kiemelkedő sportolókat. A helyi sportolási lehetőségek adottak ahhoz, hogy a jövőben is folytatódhasson ez a pozitív tendencia. A sportcsarnokok egyre több sporteseménynek biztosítják a helyszínt.

Sportcsarnok, a MOL-Tatabánya KC otthona
Sportcsarnokok a vármegyénkben
Forrás: Facebook/Bencsik János

Sportcsarnokok vármegyei viszonylatban

Ezek a sportcsarnokok különböző sportolási lehetőségek mellett rendezvények lebonyolítására is alkalmasak. Nagy szerepük van a sportágak népszerűsítésében. Az itt élők minél több sportággal ismerkednek meg, annál nagyobb az esély, hogy megtalálják a szívükhöz legközelebb álló sportágat. Bekapcsolódhatnak az adott sport életébe és aktív részesei lehetnek a vármegye és az adott város sportéletének. 

  • Tatabányai Multifunkcionális Csarnok

A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokot 2022-ben adták át. A nyitómérkőzésre 2022. február 5-én került sor a MOL-Tatabánya KC - Telekom Veszprém kézilabda mérkőzés keretein belül. A megyeszékhely sportéletében fontos szerepet tölt be. A kézilabda mellett a tenisz, cselgáncs, birkózás és vívás sportágnak is otthont ad. Befogadóképessége meghaladja a 6000 főt. Jövőben az egyik otthona lesz, a Magyarországon megrendezésre kerülő 2027-es női kézilabda világbajnokságnak.

A Tatabányai Multifunkcionális Csarnok a 2027-es női kézilabda világbajnokság egyik helyszíne lesz
Forrás: ceh.hu
  • Suzuki Aréna Esztergom

A Suzuki Arénát 2023-ban nyitották meg, elsősorban a MOL Esztergomi KC női kézilabda csapata otthonaként funkciónál. A női kézilabda csapat remek szereplése miatt az eredeti kb. 500 fő befogadására alkalmas csarnokot bővíteni kellett. Az esztergomi kézilabda klub európai porondra lépett, az Európa-ligában. Az EHF szabályzatai alapján több, mint 1000 fősre kellet bővíteni a csarnokot. A csarnokban kulturális eseményeket, rendezvénytermében, pedig konferenciákat és előadásokat tarthatnak.

Célegyenesben a Suzuki Aréna bővítése. A kapacitásbővítés után a MOL Esztergomnak hamarosan több néző szurkolhat, mint valaha.
Modern környezetben szurkolhatnak az esztergomi lányoknak 
Forrás: 24 Óra
  • Güntner Aréna Városi Sportcsarnok

A tatai csarnokot 2016-ban adták át a helyi sportolók számára. A csarnokot legtöbbször kézilabda események lebonyolítására alkalmazzák, de helyet kap a csarnokban röplabda és testnevelés óra is. Mobil lelátója 500 fő befogadására alkalmas, ami mellett kisebb színpaddal is rendelkezik zenés rendezvények lebonyolításához.

A Güntner Aréna Tata város első sportcsarnoka
Forrás: Facebook/Tata Város
  • Dorogi Városi Sportcsarnok

1985-ben készült el a dorogi csarnok, ami 2001-ben és 2007-ben, valamint legutóbb 2018-ban is felújításon esett át. A sportesemények mellett a város közösségi életének színtere is. A sportokat tekintve rendeztek már nemzetközi birkózóversenyt, asztalitenisztornát és NBI-es röplabda mérkőzést is.

A dorogi sportcsarnok 2018-as felújítása után
Forrás: dorogisport.hu
  • Komárom Városi Sportcsarnok

A komáromi sportlétesítmény több helyi sport is használja, labdarúgás, floorball és kézilabda is megtalálható a csarnokban. 2025-ben jelentős felújításon eshet át a komplexum, a munkálatok várhatóan ősszel fejeződnek be.

A komáromi sportlétesítmény várhatóan október végén vagy november elején kerül átadásra
Forrás: parameter.sk

Újabb kiemelt sporteseményt rendeztek Tatabányán

Nagy volumenű rendezvényeknek adott otthont a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok, azonban még nincsen vége. A nők után a férfiak Magyar Kupa négyes döntőjének is Komárom-Esztergom vármegyeszékhelye adott otthont.

Bővülhet az Európa-ligában induló lányok otthona 

A MOL Esztergom NBI-es kézilabdacsapatának sikerei indokolták a döntést. A MOL Esztergom otthona, a Suzuki Aréna nagyobb befogadóképességű lehet a jövőben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu