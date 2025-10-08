48 perce
Komárom-Esztergom TOP 5 kiemelkedő sportcsarnoka
Sportolási lehetőségekben vármegyénk sem szűkölködik. Íme a sportcsarnokok, amik sportkedvelőink számára nyújtanak lehetőséget az aktív vagy passzív időtöltésre.
Komárom-Esztergom vármegye több sportágnak is adott már kiemelkedő sportolókat. A helyi sportolási lehetőségek adottak ahhoz, hogy a jövőben is folytatódhasson ez a pozitív tendencia. A sportcsarnokok egyre több sporteseménynek biztosítják a helyszínt.
Sportcsarnokok vármegyei viszonylatban
Ezek a sportcsarnokok különböző sportolási lehetőségek mellett rendezvények lebonyolítására is alkalmasak. Nagy szerepük van a sportágak népszerűsítésében. Az itt élők minél több sportággal ismerkednek meg, annál nagyobb az esély, hogy megtalálják a szívükhöz legközelebb álló sportágat. Bekapcsolódhatnak az adott sport életébe és aktív részesei lehetnek a vármegye és az adott város sportéletének.
- Tatabányai Multifunkcionális Csarnok
A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokot 2022-ben adták át. A nyitómérkőzésre 2022. február 5-én került sor a MOL-Tatabánya KC - Telekom Veszprém kézilabda mérkőzés keretein belül. A megyeszékhely sportéletében fontos szerepet tölt be. A kézilabda mellett a tenisz, cselgáncs, birkózás és vívás sportágnak is otthont ad. Befogadóképessége meghaladja a 6000 főt. Jövőben az egyik otthona lesz, a Magyarországon megrendezésre kerülő 2027-es női kézilabda világbajnokságnak.
- Suzuki Aréna Esztergom
A Suzuki Arénát 2023-ban nyitották meg, elsősorban a MOL Esztergomi KC női kézilabda csapata otthonaként funkciónál. A női kézilabda csapat remek szereplése miatt az eredeti kb. 500 fő befogadására alkalmas csarnokot bővíteni kellett. Az esztergomi kézilabda klub európai porondra lépett, az Európa-ligában. Az EHF szabályzatai alapján több, mint 1000 fősre kellet bővíteni a csarnokot. A csarnokban kulturális eseményeket, rendezvénytermében, pedig konferenciákat és előadásokat tarthatnak.
- Güntner Aréna Városi Sportcsarnok
A tatai csarnokot 2016-ban adták át a helyi sportolók számára. A csarnokot legtöbbször kézilabda események lebonyolítására alkalmazzák, de helyet kap a csarnokban röplabda és testnevelés óra is. Mobil lelátója 500 fő befogadására alkalmas, ami mellett kisebb színpaddal is rendelkezik zenés rendezvények lebonyolításához.
- Dorogi Városi Sportcsarnok
1985-ben készült el a dorogi csarnok, ami 2001-ben és 2007-ben, valamint legutóbb 2018-ban is felújításon esett át. A sportesemények mellett a város közösségi életének színtere is. A sportokat tekintve rendeztek már nemzetközi birkózóversenyt, asztalitenisztornát és NBI-es röplabda mérkőzést is.
- Komárom Városi Sportcsarnok
A komáromi sportlétesítmény több helyi sport is használja, labdarúgás, floorball és kézilabda is megtalálható a csarnokban. 2025-ben jelentős felújításon eshet át a komplexum, a munkálatok várhatóan ősszel fejeződnek be.
