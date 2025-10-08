Komárom-Esztergom TOP 5 kiemelkedő sportcsarnoka

Komárom-Esztergom vármegye több sportágnak is adott már kiemelkedő sportolókat. A helyi sportolási lehetőségek adottak ahhoz, hogy a jövőben is folytatódhasson ez a pozitív tendencia. A sportcsarnokok egyre több sporteseménynek biztosítják a helyszínt.

Sportcsarnokok a vármegyénkben

Forrás: Facebook/Bencsik János

Sportcsarnokok vármegyei viszonylatban

Ezek a sportcsarnokok különböző sportolási lehetőségek mellett rendezvények lebonyolítására is alkalmasak. Nagy szerepük van a sportágak népszerűsítésében. Az itt élők minél több sportággal ismerkednek meg, annál nagyobb az esély, hogy megtalálják a szívükhöz legközelebb álló sportágat. Bekapcsolódhatnak az adott sport életébe és aktív részesei lehetnek a vármegye és az adott város sportéletének.

Tatabányai Multifunkcionális Csarnok

A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokot 2022-ben adták át. A nyitómérkőzésre 2022. február 5-én került sor a MOL-Tatabánya KC - Telekom Veszprém kézilabda mérkőzés keretein belül. A megyeszékhely sportéletében fontos szerepet tölt be. A kézilabda mellett a tenisz, cselgáncs, birkózás és vívás sportágnak is otthont ad. Befogadóképessége meghaladja a 6000 főt. Jövőben az egyik otthona lesz, a Magyarországon megrendezésre kerülő 2027-es női kézilabda világbajnokságnak.

A Tatabányai Multifunkcionális Csarnok a 2027-es női kézilabda világbajnokság egyik helyszíne lesz

Forrás: ceh.hu

Suzuki Aréna Esztergom

A Suzuki Arénát 2023-ban nyitották meg, elsősorban a MOL Esztergomi KC női kézilabda csapata otthonaként funkciónál. A női kézilabda csapat remek szereplése miatt az eredeti kb. 500 fő befogadására alkalmas csarnokot bővíteni kellett. Az esztergomi kézilabda klub európai porondra lépett, az Európa-ligában. Az EHF szabályzatai alapján több, mint 1000 fősre kellet bővíteni a csarnokot. A csarnokban kulturális eseményeket, rendezvénytermében, pedig konferenciákat és előadásokat tarthatnak.

Modern környezetben szurkolhatnak az esztergomi lányoknak

Forrás: 24 Óra

Güntner Aréna Városi Sportcsarnok

A tatai csarnokot 2016-ban adták át a helyi sportolók számára. A csarnokot legtöbbször kézilabda események lebonyolítására alkalmazzák, de helyet kap a csarnokban röplabda és testnevelés óra is. Mobil lelátója 500 fő befogadására alkalmas, ami mellett kisebb színpaddal is rendelkezik zenés rendezvények lebonyolításához.