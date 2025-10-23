Olimpiai bajnokkal tesizhettek a Bláthy-s diákok

A TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói rendkívüli testnevelés órán vehettek részt, ugyanis Siklósi Gergely csatlakozott hozzájuk.

Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Siklósi Gergely

Forrás: facebook/siklosigergofencing

Siklósi Gergely is újra testnevelés órán

A tatai diákok olimpiai bajnokot fogadhattak testnevelés órájukon. Siklósi Gergely párbajtőrvívó látogatott el a Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba, aki aktívan ki is vette a részét a feladatokból.

Siklósi Gergely olimpiai arany és ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok magyar párbajtőrvívó.

A Bláthy Technikum tizedikes kadét és tizenegyedikes közszolgálati technikus tanulói vettek részt a rendhagyó órán. A diákok a sorversenyek végén az olimpiákkal kapcsolatos kérdéseket kaptak. A jó válaszokat ajándék formában jutalmazták is. Siklósi Gergely olimpiai érmei is előkerültek, a tanulók saját kezükben foghatták a medáliákat. A testnevelés óra után kérdéseiket is feltehették az olimpiai és világbajnok párbajtőrözőnek.

A Küzdj meg a bajnokkal! program keretében az idei tanévben a Honvédelmi Sportszövetséggel közösen járják az országot a neves sportolók. Magyarország olimpikonjai, olimpiai-, világ- és Európa-bajnok sportolói tartanak tornaórákat a diákoknak. A kezdeményezés célja a sport megszerettetése a tanulókkal, az egészségtudatos életre és a rendszeres sportolásra való nevelés.

Idén is megküzdöttek az Öreg-tó Kupáért

A Küzdj meg a bajnokkal! programsorozaton kívül is aktív sportélettel rendelkezik a tatai Bláthy. Mint beszámoltunk róla, a Bláthy Ottó Szakközépiskola és az Eötvös József Gimnázium tanárai és diákjai újra összemérték erejüket több sportágban is, az Öreg-tó Kupáért.