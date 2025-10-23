október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

20°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látogatás

2 órája

Olimpiai bajnokkal tesizhettek a Bláthy-s diákok

Címkék#Siklósi Gergely#bláthy#diák#tanár

A TSZC Bláthy Ottó Technikum diákjai rendhagyó testnevelés órán vehettek részt. Siklósi Gergely párbajtőr olimpiai bajnokkal találkozhattak..

Bátorfi Tamás

A TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói rendkívüli testnevelés órán vehettek részt, ugyanis Siklósi Gergely csatlakozott hozzájuk. 

Siklósi Gergely a magyar párbajtőr csapat tagja
Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Siklósi Gergely
Forrás: facebook/siklosigergofencing

Siklósi Gergely is újra testnevelés órán

A tatai diákok olimpiai bajnokot fogadhattak testnevelés órájukon. Siklósi Gergely párbajtőrvívó látogatott el a Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba, aki aktívan ki is vette a részét a feladatokból.

Siklósi Gergely olimpiai arany és ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok magyar párbajtőrvívó.

A Bláthy Technikum tizedikes kadét és tizenegyedikes közszolgálati technikus tanulói vettek részt a rendhagyó órán. A diákok a sorversenyek végén az olimpiákkal kapcsolatos kérdéseket kaptak. A jó válaszokat ajándék formában jutalmazták is. Siklósi Gergely olimpiai érmei is előkerültek, a tanulók saját kezükben foghatták a medáliákat. A testnevelés óra után kérdéseiket is feltehették az olimpiai és világbajnok párbajtőrözőnek. 

A Küzdj meg a bajnokkal! program keretében az idei tanévben a Honvédelmi Sportszövetséggel közösen járják az országot a neves sportolók. Magyarország olimpikonjai, olimpiai-, világ- és Európa-bajnok sportolói tartanak tornaórákat a diákoknak. A kezdeményezés célja a sport megszerettetése a tanulókkal, az egészségtudatos életre és a rendszeres sportolásra való nevelés.

Idén is megküzdöttek az Öreg-tó Kupáért

A Küzdj meg a bajnokkal! programsorozaton kívül is aktív sportélettel rendelkezik a tatai Bláthy. Mint beszámoltunk róla, a Bláthy Ottó Szakközépiskola és az Eötvös József Gimnázium tanárai és diákjai újra összemérték erejüket több sportágban is, az Öreg-tó Kupáért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu