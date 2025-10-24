Vincze Pilu: nem szabad hátradőlni!

A Salzburg-Ferencváros mérkőzés kellemetlen felhanggal indult: visszafordították a Fradi-szurkolók különvonatát az osztrák-magyar határon, így mintegy 500 zöld-fehér szimpatizáns lemaradt a találkozóról. Az az ezer szurkoló, aki viszont ott volt, megállás nélkül buzdította övéiket. Noha a vendégek hamar hátrányba kerültek, mi több, Varga Barnabás egy tizenegyest is elhibázott, a második félidő első negyedórájában szerzett három góllal a Ferencváros a maga javára fordította a meccset.

A Salzburg-Ferencváros mérkőzés előtt a vendégjátékosok hoppon maradt szurkolóiknak is üzentek

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

A Salzburg-Ferencváros után Vincze Pilu értékelt

– Az első szó természetesen a gratulációé, tetszett, amit láttam a csapattól – kezdte értékelését Vincze István. A népszerű Pilu kiemelte: nagy szó az idegenbeli siker, hiszen az FTC egy Európában jegyzett csapatot fektetett két vállra, ráadásul idegenben. Hangsúlyozta: nagy lelki tartásról tesz tanúbizonyságot, hogy a gárda hátrányból és egy kihagyott büntető után fordította meg a meccset.

Vincze István elmondta: Robbie Keane jól nyúlt bele a mérkőzésbe, a második félidőben működött a taktika, annak ellenére is, hogy a salzburgiak nyomtak a szépítésük után. Varga Barnabás elhibázott tizenegyese kapcsán pedig kiemelte: előfordul, hogy valaki kihagyja, de csak az hibázik, aki odaáll elvégezni.

A folytatásról is megkérdeztük Vincze Istvánt.

– Ez a siker lendületet adhat, de nem szabad hátradőlni. A következő körben a Ludogorets ellen otthon nyerni kell, abban az esetben már lesz akkora pontmennyiség, ami legalább a rájátszásos pozíció elérését lehetővé teszi – magyarázta. Kérdésünkre elmondta: az egyből nyolcaddöntős hely (aminek érdekében az első nyolcban kell végezni) elérése nem lesz egyszerű feladat még így sem, de nem tartja reménytelennek.

A Ludogorets elleni találkozó november 6-án 21 órakor kezdődik.