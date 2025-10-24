október 24., péntek

Bravúr után

1 órája

Vincze Pilu: nem szabad hátradőlni!

Mint ismeretes, az FTC labdarúgócsapata bravúros, 3-2-s győzelmet aratott a Salzburg otthonában az Európa-liga ligaszakaszának 3. fordulójában. A Salzburg-Ferencváros meccs értékelésére Vincze István korábbi válogatott labdarúgót kértük meg.

Várvizi Tamás

A Salzburg-Ferencváros mérkőzés kellemetlen felhanggal indult: visszafordították a Fradi-szurkolók különvonatát az osztrák-magyar határon, így mintegy 500 zöld-fehér szimpatizáns lemaradt a találkozóról. Az az ezer szurkoló, aki viszont ott volt, megállás nélkül buzdította övéiket. Noha a vendégek hamar hátrányba kerültek, mi több, Varga Barnabás egy tizenegyest is elhibázott, a második félidő első negyedórájában szerzett három góllal a Ferencváros a maga javára fordította a meccset.

a salzburg-ferencváros mérkőzés vendégsikerrel zárult
A Salzburg-Ferencváros mérkőzés előtt a vendégjátékosok hoppon maradt szurkolóiknak is üzentek
Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás:  MTI

A Salzburg-Ferencváros után Vincze Pilu értékelt

– Az első szó természetesen a gratulációé, tetszett, amit láttam a csapattól – kezdte értékelését Vincze István. A népszerű Pilu kiemelte: nagy szó az idegenbeli siker, hiszen az FTC egy Európában jegyzett csapatot fektetett két vállra, ráadásul idegenben. Hangsúlyozta: nagy lelki tartásról tesz tanúbizonyságot, hogy a gárda hátrányból és egy kihagyott büntető után fordította meg a meccset. 

Vincze István elmondta: Robbie Keane jól nyúlt bele a mérkőzésbe, a második félidőben működött a taktika, annak ellenére is, hogy a salzburgiak nyomtak a szépítésük után. Varga Barnabás elhibázott tizenegyese kapcsán pedig kiemelte: előfordul, hogy valaki kihagyja, de csak az hibázik, aki odaáll elvégezni.

A folytatásról is megkérdeztük Vincze Istvánt.

– Ez a siker lendületet adhat, de nem szabad hátradőlni. A következő körben a Ludogorets ellen otthon nyerni kell, abban az esetben már lesz akkora pontmennyiség, ami legalább a rájátszásos pozíció elérését lehetővé teszi – magyarázta. Kérdésünkre elmondta: az egyből nyolcaddöntős hely (aminek érdekében az első nyolcban kell végezni) elérése nem lesz egyszerű feladat még így sem, de nem tartja reménytelennek.

A Ludogorets elleni találkozó november 6-án 21 órakor kezdődik.

 

