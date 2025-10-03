október 3., péntek

1 órája

Sportpodcast: rangadók minden sportágban a hétvégén

Címkék#MOL Tatabánya KC#MVM-OSE Lions#Opus Tigáz Tatabánya#Kemma podcast#labdarúgas#Bicskei TC#kézilabda#kosárlabda

Újabb izgalmas hétvége elé néznek a sport szerelmesei. A Tatabányai kézisek újabb rangadó elé néznek, de a labdarúgás kedvelői is szoríthatnak kedvenc csapataiknak.

Szabó Bence

A MOL Tatabánya KC újabb nehéz mérkőzésre készül. Az Opus Tigáz Tatabánya a Bicskei TC-vel játszik rangadót, az MVM-OSE Lions kosárcsapata pedig a Szolnokot fogadja.

Rangadók a vármegyei pályákon
A hétvégén több sportágban is rangadót játszanak vármegyénkben
Fotó: Zetovics Márió / Forrás:  24 Óra

Kézilabda, kosárlabda és futball rangadók a hétvégén

A MOL Tatabánya KC a Balatonfüredi KSE-vel mérkőzik meg, míg az Opus Tigáz Tatabánya futballcsapata igyekszik tartani jó formáját a Bicske ellen. Vajon az OSE Lions csapatának sikerül nyernie a nehéz sorsolás ellenére is ? Podcastünkben mindenre választ adunk, mutatjuk a hétvége legizgalmasabb mérkőzéseit.

 

