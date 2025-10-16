Az elmúlt 10 év gólvágói a Vármegyei I. osztályból – erre még Puskás Ferenc is elismerően bólintana (Top 3)

A futballt gólra játsszák. A következő három vármegyei játékos pedig különösen komolyan vette ezt a mondást. Habár Puskás Ferencnél nem lőttek többet, ezekre a gólmennyiségekre bárki büszke lehetne.

A Vármegyei I. osztály lelátóin is felcsendül a gólok után Puskás Ferenc neve

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az I.osztály gólvágói – még Puskás Ferenc is azt mondaná: „Szép volt fiúk!”

Ha viszonyítási alapként vesszük a legendás Puskás Öcsi bácsi találatait, a soron következő játékosok még akkor is szép számban termelték a gólokat az elmúlt évtizedben. Puskás Ferenc összes gólja a pályafutása során elképesztő szám, mindössze 802 gólt szerzett felnőtt karrierje alatt. Nézzük, hogy a vármegyei futball gólkirályai az elmúlt tíz év alapján hol helyezkednek el a dobogón.

1. Manga Zsolt (Nyergesújfalu SE)–190 gól

Manga igazi régi motoros a Nyergesújfalunál, az elmúlt tíz évben pedig bizonyította, hogy általában elsül a lába a kapu közelében. Többször is a góllövő lista élére állhatott (2015/2016, 2019/2020) és szinte minden szezonban ott volt a legjobb 5 között.

2. Rába Jenő Ádám (Koppánymonostori SE, Tatai AC) – 174 gól

Nem sokkal maradt le Rába az első helyről, lövései után 174 alkalommal rezdült meg a háló az I. osztályú bajnokságban. A magyar futballban sokan örülnének ilyen szép számnak, jelenleg a Koppánymonostor színeiben folytathatja a gólgyártást.

3. Zuggó János Csaba (Tatai AC, Kecskéd KSK, Vértesszőlősi SE) – 145 gól

Zuggó szezonjai ékes példái annak, hogy a kiegyensúlyozott teljesítmény hosszú távon eredményt hoz. Több idényben is 10 gól felett rúgott összesen, a 2024/2025-ös szezonban pedig a góllövők közül 31 találattal a második lett.

