A Rossi-korszak legemlékezetesebb meccsei – Izlandtól, a Portugália–Magyarországig

Marco Rossi szövetségi kapitány irányítása alatt a magyar labdarúgó-válogatott olyan sikereket ért el, amelyek újra felhelyezték hazánkat az európai futball térképére. A legfrissebb emlék, a Portugália–Magyarország 2–2-es döntetlen pedig egy újabb nagy lépés volt, hogy részt vehessünk a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.

Az utolsó pillanatban Szoboszlai egyenlített a Portugália–Magyarország vb-selejtezőn

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Portugália–Magyarország 2–2: újabb hőstett a Rossi-csapat történetében

Elképesztő hajrában egyenlített a magyar válogatott a tegnap esti vb-selejtezőn Cristiano Ronaldoék ellen. Szoboszlai Dominik a hosszabbítás 91. percében mentette döntetlenre a találkozót, így fontos pontot vihettünk haza José Alvalade stadionból. A mérkőzés másik hőse a magyar kapus Tóth Balázs volt, aki hat védéssel zárt, és a Sofascore statisztikai portálnál 8.4-es osztályzatot kapott, így a mezőny második legjobbja lett.

Az ünneplés után a portugálok csapatkapitánya betartotta az ígéretét. Cristiano Ronaldo meze végül Dominik kezébe került. Szoboszlai meze már a szeptemberi budapesti mérkőzés után Ronaldonál kötött ki, a Puskás Aréna öltözőjében.