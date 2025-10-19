1 órája
A Rossi-korszak legemlékezetesebb meccsei – Izlandtól, a Portugália–Magyarországig
Marco Rossi vezetésével a magyar válogatott az elmúlt években számos felejthetetlen mérkőzést játszott. A Portugália–Magyarország meccsen született döntetlent, és hasonló bravúrokat gyűjtöttünk össze.
Marco Rossi szövetségi kapitány irányítása alatt a magyar labdarúgó-válogatott olyan sikereket ért el, amelyek újra felhelyezték hazánkat az európai futball térképére. A legfrissebb emlék, a Portugália–Magyarország 2–2-es döntetlen pedig egy újabb nagy lépés volt, hogy részt vehessünk a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.
Portugália–Magyarország 2–2: újabb hőstett a Rossi-csapat történetében
Elképesztő hajrában egyenlített a magyar válogatott a tegnap esti vb-selejtezőn Cristiano Ronaldoék ellen. Szoboszlai Dominik a hosszabbítás 91. percében mentette döntetlenre a találkozót, így fontos pontot vihettünk haza José Alvalade stadionból. A mérkőzés másik hőse a magyar kapus Tóth Balázs volt, aki hat védéssel zárt, és a Sofascore statisztikai portálnál 8.4-es osztályzatot kapott, így a mezőny második legjobbja lett.
Az ünneplés után a portugálok csapatkapitánya betartotta az ígéretét. Cristiano Ronaldo meze végül Dominik kezébe került. Szoboszlai meze már a szeptemberi budapesti mérkőzés után Ronaldonál kötött ki, a Puskás Aréna öltözőjében.
Szoboszlai számára a portugálok elleni meccs nem a lefújásnál ért véget...
Magyarország–Izland 2–1 (2020. november 12., Puskás Aréna, Eb-selejtező)
A magyar válogatott a hajrában fordított, és 2–1-re legyőzte Izlandot a Puskás Arénában, ezzel kiharcolta az Európa-bajnoki részvételt. A találkozó után Marco Rossi, aki a koronavírus miatt nem lehetett ott a kispadon, videóüzenetben köszönte meg játékosainak a küzdelmet.
Magyarország–Franciaország 1–1 (2021. június 19., Puskás Aréna, Eb-csoportkör)
A Kylian Mbappé csapata elleni pontszerzés az egész országot lázba hozta. Fiola Attila gólja, Rossi taktikai húzásai és a Puskás Aréna fergeteges hangulata ikonikus pillanattá váltak a koronavírus-járvány miatt elhalasztott Európa-bajnokságon.
Anglia–Magyarország 0–4 (2022. június 14., Wolverhampton, Nemzetek Ligája)
A Rossi-korszak egyik legfényesebb estéje. A magyar válogatott idegenben, négy góllal győzte le Angliát. Sallai Roland duplája, valamint Nagy Zsolt és Gazdag Dániel találatai révén „csodának” nevezték a találkozót nemzetközi viszonylatban is.
Skócia–Magyarország 0–1 (2024. június 23., Stuttgart, Eb-csoportkör)
A hosszabbításban szerzett győztes gól életben tartotta a továbbjutási reményeket a 2024-es Európa-bajnokságon. Csoboth Kevin a mérkőzés 100. percében talált a skót kapuba, a stadion pedig a magyar szurkolóktól lett hirtelen hangos.
Ezek a mérkőzések csupán kis darabjai a Marco Rossi-korszaknak, amely az elmúlt években új lendületet adott a magyar labdarúgásnak. Bízunk benne, hogy a válogatott még sok szép eredménnyel örvendezteti meg a szurkolókat.