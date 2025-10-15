október 15., szerda

Teréz névnap

10°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Válogatott

36 perce

Liverpool is Szoboszlait ünnepli a Portugália-Magyarország után: itt vannak a legfrissebb kommentek

Címkék#Portugália#Szoboszlai Dominik#Ronaldo#szoboszlai#Liverpool#magyar válogatott

2-2-es döntetlent ért el a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként Lisszabonban. A Portugália-Magyarország meccsen Szalai Attila fejesgóljára Cristiano Ronaldo kétszer is válaszolt, de végül Szoboszlai Dominik lett a főszereplő, akit Liverpoolban sem győztek dicsérni a meccs után. Mutatjuk a legjobb kommenteket és a meccs összefoglalóját!

Milány Botond

Egyáltalán nem a megszokott módon készült Szoboszlai Dominik és a magyar labdarúgó-válogatott az október 14-én megrendezett Portugália-Magyarország vb-selejtezőre, hiszen a csapat egy fogócskaszerű gyakorlattal készült Cristiano Ronaldóék ellen. Ennek pedig – mint ahogyan azt kedd este láthattuk is – felemás eredménye lett.

Szoboszlai Dominik gólja és gólöröme a portugália-magyarország vb-selejtezőn a Liverpoolt is megihlette
Szoboszlai Dominik gólja és gólöröme a Portugália-Magyarország vb-selejtező legvégén
Fotó: AFP/Patricia De Melo Moreira / Forrás: AFP/Patricia De Melo Moreira

Mert bár a Portugália–Magyarország vb-selejtezőn Szalai Attila fejesgóljára Cristiano Ronaldo kétszer is tudott válaszolni a világbajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában Lisszabonban, a hosszabbításban mégis a mi örülhettünk végül, hiszen a hős Tóth Balázs kapus mellett megint Szoboszlai Dominik lett, aki 2-2-re alakította a végeredményt.

A meccset követően klubbja, a Liverpool az X-csatornáján egy meglehetősen érzelmekben gazdag módon számolt be Szoboszlai parádés teljesítményéről, ahogy az a portugál-magyar meccs összefoglaló videója után olvasható cikkünkben.

Portugália-Magyarország: a liverpooli hozzászólásokban is éltették Szoboszlai Dominikot a meccs után

A bejegyzést persze rögtön elárasztották a hozzászólások, amelyek szinte mind pozitívan nyilatkozott Szoboszlai teljesítményéről. Szinte mind...

  • A legtöbben azt írták, hogy a Liverpool egyik legmegbízhatóbb játékosa Szoboszlai, és csak gratulálni tudnak neki az eredményhez.
  • Akadt olyan, aki egy hőtérképpel mutatta meg, hogy mennyire sokoldalú játékos ő, hiszen megint mindenhol ott volt.
Szoboszlai Dominik teljesítménye a portugál-magyar vb-selejtezőn
Forrás: Piox/X
  • De volt olyan Liverpool-drukker, aki kicsit viccesen, kicsit talán komolyan azt írta: jobb lett volna, ha Szoboszlai inkább pihen, amivel Portugália és a Liverpool is jobban járt volna.
  • Akadt azért károgó is: valaki megjegyezte, hogy miért csak a válogatottban tud ilyen jól focizni, és a Liverpoolban miért nem?
  • Egyesek Florian Wirtz ekézését sem hagyták abba, és úgy fogalmaztak: a Portugáliának lőtt gólja is azt mutatja, jobb játékos a németnél Dominik.
  • Más szerint ő igazi Csillagfiú, aki a Liverpool leendő csapatkapitánya.
  • Természetesen magyar kommentelő is felbukkant a poszt alatt, aki egyszerűn annyit írt: 

csak a szokásos...

Az tehát egyértelmű, hogy a magyar-portugál meccs után Szoboszlai Dominik visszavágott az őt leszólóknak, és ismét egy parádés teljesítménnyel rukkolt elő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu