Liverpool is Szoboszlait ünnepli a Portugália-Magyarország után: itt vannak a legfrissebb kommentek
2-2-es döntetlent ért el a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként Lisszabonban. A Portugália-Magyarország meccsen Szalai Attila fejesgóljára Cristiano Ronaldo kétszer is válaszolt, de végül Szoboszlai Dominik lett a főszereplő, akit Liverpoolban sem győztek dicsérni a meccs után. Mutatjuk a legjobb kommenteket és a meccs összefoglalóját!
Egyáltalán nem a megszokott módon készült Szoboszlai Dominik és a magyar labdarúgó-válogatott az október 14-én megrendezett Portugália-Magyarország vb-selejtezőre, hiszen a csapat egy fogócskaszerű gyakorlattal készült Cristiano Ronaldóék ellen. Ennek pedig – mint ahogyan azt kedd este láthattuk is – felemás eredménye lett.
Mert bár a Portugália–Magyarország vb-selejtezőn Szalai Attila fejesgóljára Cristiano Ronaldo kétszer is tudott válaszolni a világbajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában Lisszabonban, a hosszabbításban mégis a mi örülhettünk végül, hiszen a hős Tóth Balázs kapus mellett megint Szoboszlai Dominik lett, aki 2-2-re alakította a végeredményt.
A meccset követően klubbja, a Liverpool az X-csatornáján egy meglehetősen érzelmekben gazdag módon számolt be Szoboszlai parádés teljesítményéről, ahogy az a portugál-magyar meccs összefoglaló videója után olvasható cikkünkben.
Portugália-Magyarország: a liverpooli hozzászólásokban is éltették Szoboszlai Dominikot a meccs után
A bejegyzést persze rögtön elárasztották a hozzászólások, amelyek szinte mind pozitívan nyilatkozott Szoboszlai teljesítményéről. Szinte mind...
- A legtöbben azt írták, hogy a Liverpool egyik legmegbízhatóbb játékosa Szoboszlai, és csak gratulálni tudnak neki az eredményhez.
- Akadt olyan, aki egy hőtérképpel mutatta meg, hogy mennyire sokoldalú játékos ő, hiszen megint mindenhol ott volt.
- De volt olyan Liverpool-drukker, aki kicsit viccesen, kicsit talán komolyan azt írta: jobb lett volna, ha Szoboszlai inkább pihen, amivel Portugália és a Liverpool is jobban járt volna.
- Akadt azért károgó is: valaki megjegyezte, hogy miért csak a válogatottban tud ilyen jól focizni, és a Liverpoolban miért nem?
- Egyesek Florian Wirtz ekézését sem hagyták abba, és úgy fogalmaztak: a Portugáliának lőtt gólja is azt mutatja, jobb játékos a németnél Dominik.
- Más szerint ő igazi Csillagfiú, aki a Liverpool leendő csapatkapitánya.
- Természetesen magyar kommentelő is felbukkant a poszt alatt, aki egyszerűn annyit írt:
csak a szokásos...
Az tehát egyértelmű, hogy a magyar-portugál meccs után Szoboszlai Dominik visszavágott az őt leszólóknak, és ismét egy parádés teljesítménnyel rukkolt elő.