Liverpool is Szoboszlait ünnepli a Portugália-Magyarország után: itt vannak a legfrissebb kommentek

Mert bár a Portugália–Magyarország vb-selejtezőn Szalai Attila fejesgóljára Cristiano Ronaldo kétszer is tudott válaszolni a világbajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában Lisszabonban, a hosszabbításban mégis a mi örülhettünk végül, hiszen a hős Tóth Balázs kapus mellett megint Szoboszlai Dominik lett, aki 2-2-re alakította a végeredményt.

A meccset követően klubbja, a Liverpool az X-csatornáján egy meglehetősen érzelmekben gazdag módon számolt be Szoboszlai parádés teljesítményéről, ahogy az a portugál-magyar meccs összefoglaló videója után olvasható cikkünkben.

Portugália-Magyarország: a liverpooli hozzászólásokban is éltették Szoboszlai Dominikot a meccs után

A bejegyzést persze rögtön elárasztották a hozzászólások, amelyek szinte mind pozitívan nyilatkozott Szoboszlai teljesítményéről. Szinte mind...

A legtöbben azt írták, hogy a Liverpool egyik legmegbízhatóbb játékosa Szoboszlai, és csak gratulálni tudnak neki az eredményhez.

Akadt olyan, aki egy hőtérképpel mutatta meg, hogy mennyire sokoldalú játékos ő, hiszen megint mindenhol ott volt.

Szoboszlai Dominik teljesítménye a portugál-magyar vb-selejtezőn

Forrás: Piox/X

De volt olyan Liverpool-drukker, aki kicsit viccesen, kicsit talán komolyan azt írta: jobb lett volna, ha Szoboszlai inkább pihen, amivel Portugália és a Liverpool is jobban járt volna.

Akadt azért károgó is: valaki megjegyezte, hogy miért csak a válogatottban tud ilyen jól focizni, és a Liverpoolban miért nem?

Egyesek Florian Wirtz ekézését sem hagyták abba, és úgy fogalmaztak: a Portugáliának lőtt gólja is azt mutatja, jobb játékos a németnél Dominik.

Más szerint ő igazi Csillagfiú, aki a Liverpool leendő csapatkapitánya.

Természetesen magyar kommentelő is felbukkant a poszt alatt, aki egyszerűn annyit írt:

csak a szokásos...

Az tehát egyértelmű, hogy a magyar-portugál meccs után Szoboszlai Dominik visszavágott az őt leszólóknak, és ismét egy parádés teljesítménnyel rukkolt elő.