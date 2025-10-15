2 órája
Portugália-Magyarország: kiosztották Ronaldóékat a döntetlen után otthon
Bravúros eredmény született a kedd esti válogatott meccsen. A világbajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában ugyanis 2-2-re végződött a Portugália-Magyarország összecsapás Lisszabonban. A hazai csapat nem tette ki a kirakatba, amit kapott a szurkolóktól, ugyanis szétszedték őket a kommentelők.
Nagy volt az öröm kedden este Magyarországon, hiszen a férfi labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatának 4. fordulójában Szoboszlai Dominik a ráadás első percében szerzett góljával bravúros, 2–2-es döntetlent játszottak a portugálokkal Lisszabonban. A Liverpool magyar középpályását – és persze az egész csapatot – nem győzte dicsérni a sajtó a Portugália-Magyarország összecsapás után, de az emberek is egyöntetűen éltették a teljesítményt, amit letettek az asztalra. Ezzel szemben a portugálokat szétszedték a kommentelők.
A portugál válogatott hivatalos X-profilján jelent meg a meccs után egy bejegyzés, hogy a csapat együtt visszatérhet a győzelem útjára a döntetlent követően. A poszt alá pedig azonnal elkezdtek záporozni a kemény reakciók:
- Többen bohóc és hányós emojival fejezték ki nem tetszésüket a végeredmény miatt
- Volt olyan, aki használhatatlan és nevetséges csapatnak nevezte a portugálokat
- Valaki egészen odáig elment, hogy Cristiano Ronaldo és Leao nélkül ez a válogatott egy szemét
- Sőt, olyan is akadt, aki most már reméli, hogy a csapat ki se jut a 2026-os világbajnokságra.
A portugál sajtó is elég csalódottan vette tudomásul, hogy kedden még nem sikerült kiharcolni a világbajnoki részvételt. Az egyik legnagyobb portugál sportoldal, az A Bola például azt írta: „Már két lábbal a világbajnokságon… de szomorú sorsunk lett!”, míg a Récord így fogalmazott a meccs után:
Egy vödör jeges víz. Portugália csak percekre volt attól, hogy kijusson a vb-re, de Szoboszlai az egyenlítő góljával elrontotta a bulit az Alvaladéban
A meccset követően Szoboszlai klubbja, a Liverpool is az X-csatornáján egy meglehetősen érzelmekben gazdag módon számolt be Szoboszlai parádés teljesítményéről. A bejegyzést persze rögtön elárasztották a hozzászólások, amelyek szinte mind pozitívan nyilatkozott Szoboszlai teljesítményéről.
Liverpool is Szoboszlait ünnepli a Portugália-Magyarország után: itt vannak a legfrissebb kommentek
Portugália-Magyarország: a portugál szövetségi kapitány is a magyarokat dicsérte
A portugál-magyar meccs után a portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez is csalódottan értékelt a lefújást követően:
Ezúttal más volt a játék menete, sokkal nyíltabb volt ez a meccs, mint a budapesti. Magyarország jobban kihasználta a helyzeteit, jól teljesítettek a játékosai, kezdeményezők voltak, jól építették fel a támadásaikat. (...) Tanulságos volt mindez a számunkra, mert megértettük, megtanultuk, hogy ennek ez a következménye. Nem szabad abban bízni, hogy kivédekezzük a hátralevő időt, és ráülünk a labdára. Magyarország agresszívan, nyíltan játszott, ami kifizetődő volt neki az első félidőben. A magyar válogatott Európa egyik legjobban kontrázó együttese, és ezúttal különösen jól futballozott. Szoboszlai Dominik pedig fantasztikus technikai képességekkel rendelkezik, és mindig tud valami váratlannal előrukkolni
– mondta el Roberto Martínez szövetségi kapitány.
Portugália–Magyarország 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
Portugália: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.)