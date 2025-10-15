Portugália-Magyarország: kiosztották Ronaldóékat a döntetlen után otthon

Nagy volt az öröm kedden este Magyarországon, hiszen a férfi labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatának 4. fordulójában Szoboszlai Dominik a ráadás első percében szerzett góljával bravúros, 2–2-es döntetlent játszottak a portugálokkal Lisszabonban. A Liverpool magyar középpályását – és persze az egész csapatot – nem győzte dicsérni a sajtó a Portugália-Magyarország összecsapás után, de az emberek is egyöntetűen éltették a teljesítményt, amit letettek az asztalra. Ezzel szemben a portugálokat szétszedték a kommentelők.

Portugália-Magyarország: szétszedik a portugál csapatot a kommentelők

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP / Forrás: Patricia De Melo Moreira/AFP

A portugál válogatott hivatalos X-profilján jelent meg a meccs után egy bejegyzés, hogy a csapat együtt visszatérhet a győzelem útjára a döntetlent követően. A poszt alá pedig azonnal elkezdtek záporozni a kemény reakciók:

Többen bohóc és hányós emojival fejezték ki nem tetszésüket a végeredmény miatt

Volt olyan, aki használhatatlan és nevetséges csapatnak nevezte a portugálokat

Valaki egészen odáig elment, hogy Cristiano Ronaldo és Leao nélkül ez a válogatott egy szemét

Sőt, olyan is akadt, aki most már reméli, hogy a csapat ki se jut a 2026-os világbajnokságra.

A portugál sajtó is elég csalódottan vette tudomásul, hogy kedden még nem sikerült kiharcolni a világbajnoki részvételt. Az egyik legnagyobb portugál sportoldal, az A Bola például azt írta: „Már két lábbal a világbajnokságon… de szomorú sorsunk lett!”, míg a Récord így fogalmazott a meccs után:

Egy vödör jeges víz. Portugália csak percekre volt attól, hogy kijusson a vb-re, de Szoboszlai az egyenlítő góljával elrontotta a bulit az Alvaladéban

A meccset követően Szoboszlai klubbja, a Liverpool is az X-csatornáján egy meglehetősen érzelmekben gazdag módon számolt be Szoboszlai parádés teljesítményéről. A bejegyzést persze rögtön elárasztották a hozzászólások, amelyek szinte mind pozitívan nyilatkozott Szoboszlai teljesítményéről.