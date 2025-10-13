Vincze István: kulcskérdés lesz a szervezettség

október 13., hétfő

A magyar labdarúgó-válogatott az örmények elleni (kötelező) győzelemmel lehetővé tette, hogy tovább éljenek világbajnoki álmaink. A portugál-magyar vb-selejtező előtt Vincze István korábbi tatabányai válogatott labdarúgót kérdeztük.

Várvizi Tamás

A magyar válogatott, ha nehezen is, de hozta a kötelezőt Örményország ellen szombat este vb-selejtezőn. Mindkét gólunkat a válogatottban viszonylag rutintalan játékos szerezte, ráadásul Lukács Dániel és Gruber Zsombor is karrierje első góljának örülhetett címeres mezben. A sérüléssel bajlódó Dibusz Dénest pedig jól helyettesítette a kapuban Tóth Balázs (még ha túlságosan sokszor nem is foglalkoztatták az örmény támadók). Kedd este azonban nagyságrendekkel nehezebb rivális következik: a csoportfavorit Portugália otthonában kellene helytállni (tv: M4 Sport, 20:45). A magyar-örmény és a portugál-magyar kapcsán kértük vissza- és előretekintésre Vincze Istvánt, a Tatabánya korábbi válogatott klasszisát.

Gruber Zsolt focista az első válogatott góllövése után a pályán - a portugál-magyaron is jól jöhet
A portugál-magyar meccsen bizonyára örülnének a magyar szurkolók egy újabb Gruber-gólnak
Fotó: Illyés Tibor / Forrás:  MTI

Portugál-magyar előtt: Vincze Pilu szerint helytállhatunk

– A kötelezőt szerencsére hoztuk, enélkül nem lenne miről beszélni – szögezte le kezdésként lapunknak. Mint mondta, a szombati nem volt egy extra meccs, de nem is erről szólt. A népszerű Pilu hozzátette: meglepte, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány Lukács Dánielt jelölte csatárnak, de a Puskás Akadémia támadója jól teljesített. 

– A hiányzók helyett beugrók jól futballoztak, Lukács mellett Gruber és Tóth Balázs is hozta magát – fogalmazott Vincze István, aki a kapuskérdés kapcsán is állást foglalt. 

– Úgy vélem, Tóth Balázsnak maradnia kell első számú hálóőrnek, Dibusz felépülése esetén is – mondta. 

A portugálok elleni találkozó kapcsán kiemelte: természetesen a luzitánok az esélyesek, de fegyelmezett és szervezett játékkal helytállhatunk, ráadásul Varga Barnabás visszatérésével a fejjátékunk is erősödhet. Vincze István azzal zárta előretekintését: amennyiben az örmények legyőzik idegenben Írországot kedden, a novemberi, örmények elleni mérkőzésünk felértékelődik.

 

