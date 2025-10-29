október 29., szerda

Történelem

7 órája

A magyar foci első hangja Tatáról jutott el az olimpiáig: Pluhár István igaz története

Annak idején egy nemzet lélegzett vele együtt. Kevesen tudhatják, de a kétszeres magyar válogatott labdarúgó, Pluhár István történelmi pillanatot is magáénak tudhat. Ő volt az első igazi szpíker, a magyar foci első hangja a rádióban.

Bátorfi Tamás

Amikor Pluhár István először szólt a mikrofonba, egy egész nemzet lélegzett vele együtt. Az ő tudósítása indította el a sportközvetítések aranykorát Magyarországon, még azelőtt lett a a magyar futball hangja, hogy Szepesi György, az Aranycsapat 12. tagjának  nevét megismerte volna az ország. A kissé elfeledett szpíker történetét idézzük most fel, és felidézzük, hogy mennyire szerették közvetítéseit.

A tatai születésű válogatott labdarúgó, sportújságíró, főiskolai tanár történelmet írt. Pluhár István újta az Üllői úttól az 1936-os berlini olimpiáig.
Válogatott mérkőzés utáni interjú, a kép jobb oldalán Pluhár István
Forrás: kemsport.hu

Pluhár István hangja vitte el a stadion hangulatát az otthonokba

Pluhár István 1893. december 10-én született Tata-Tóvároskertben. Győrben érettségizett, ahol labdarúgó karrierjét is kezdte. Később egyetemi tanulmányait Budapesten folytatta, ezzel egyidejűleg a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club sportolója lett. A BEAC játékosaként két válogatott mérkőzésen is pályára léphetett 1921-ben, majd 1928-ban végleg befejezte aktív pályafutását. A Nemzeti Sport munkatársa volt 1920-tól a ranglétrát végigjárva tudósító, rovatvezető és főmunkatárs pozícióban is szerepelt. 

Ő volt a magyar futball első hangja

Volt tehát mérkőzés, ahol Pluhár játékosként lépett pályára, majd természetesen a mérkőzés előtt és után is tudósított, sportkommentátorként.

A sportújságíró élőben is a mikrofon mögé állt

Az első élő közvetítése a Magyarország-Olaszország mérkőzés volt 1930. május 11-én, az Üllői úti FTC pályáról. Ez volt a Magyar Rádió első futballeseménye, amiről tudósítottak, Pluhár István személyében. 

Munkássága annyira kiemelkedő volt már az első tudósítás után, hogy a másnapi lapok így fogalmaztak: a legjobb játékos Pluhár volt. Az 1936-os berlini olimpia rádióközvetítései kifejezetten emlékezetesek voltak. Kiemelkedő tudásának köszönhetően főiskolán is oktatott. Labdarúgó tanára volt a Testnevelési Főiskolának. 

A fővárosban élt és dolgozott, de végül hazaköltözött és a Tatai Edzőtáborral szemben élt családi házában. Érdekesség egyébként, hogy a ház még mindig megtalálható a Baji úton. A háború után mellőzték és a Népbíróság elé is állt. A Népbíróság később felmentette, áll a Magyar Hírlap cikkében.

Budapest, 1970. december 1-jén hunyt el, a fővárosban. Emlékét őrzi az ELTE-BEAC is, pályájuk az ő nevét viseli.

