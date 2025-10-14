1 órája
Kiállítások királyai: az elmúlt 10 év „favágói” a Vármegyei III. osztályból (TOP 3)
Tíz évnyi adatot vizsgáltunk, hogy kiderüljön, kik voltak a Vármegyei III. osztály leghevesebb játékosai. A sárga cédulák mellett, a piros lap is sokszor előkerült, néhány futballista pedig igencsak gyakran látta közelről ezt a két színt.
A vármegyei III. osztályban minden hétvégén akad néhány meccs, ahol nemcsak a gólok számítanak, hanem az is, ki bírja tovább higgadtsággal. A piros lap itt nem ritka vendég, hiszen a szenvedély sokszor nagyobb, mint a taktikai fegyelem. Ezek a fiúk kissé átértelmezték Horváth Ferenc idézetét: „Ledózerolhat a futball akárhányszor, felállok!” – a pályán ugyanis ők dózeroltak le másokat.
A vármegyei futball III. osztálya, ahol a piros lap nemcsak dísz a játékvezető zsebében
A vármegyei labdarúgó bajnokságok igazi arcát talán semmi sem mutatja meg jobban, mint a piros lapok mennyisége. A számok mögött nemcsak szabálytalanságok, hanem történetek, indulatok és szenvedélyek is rejlenek. Az elmúlt tíz év adatai alapján három játékos emelkedik ki igazán a fegyelmi listák éléről.
1. Turcsán Gergő (Annavölgyi BSE) – 9 piros lap, 23 sárga lap
Az elmúlt évtized abszolút bajnoka a III. osztályból a kiállítások terén, aki szinte minden szezonban megszerezte a magáét. A bírók régi ismerősként üdvözölhették.
2. Somogyi István (Annavölgyi BSE/Tokod SE) – 8 piros lap, 34 sárga lap
Turcsán egykori csapattársa az Annavölgyi BSE-ből, és ha előbbi a piros lapok királya, akkor Somogyi a sárgák nagymestere. A lapgyűjtés bajnoka, aki a becsúszást nem taktikának, hanem életérzésnek tekinti. A pályán sosem maradt adós a párharcokban, és ha valaki túljutott rajta, az valószínűleg csak egy szabadrúgás árán tehette meg.
3. Felföldi Ádám Kristóf (Tabak) – 6 piros lap, 24 sárga lap
A Tabak színeiben játszó Felföldi azon játékosok közé tartozik, akiket a nézők mindig megjegyeznek, ha másért nem, hát a belépőiért. Hat piros lap és huszonnégy sárga: nem véletlenül figyelik őt a bírók közelebbről is.
A II. osztályból is kiválogattuk a piros lapok császárait
Az elmúlt évtizedben tényleg nem volt hiány keménységből a vármegyei futballpályákon. Elég csak a legutóbbi összeállításra gondolni, amely a vármegyei II. osztály legforrófejűbb játékosait gyűjtötte össze egy listába.
A Vármegyei I. osztályban sem tétlenkednek a játékosok
Érdemes visszatekinteni arra is, hogy nemcsak a vármegyei III. osztályban, hanem az I. ligában is komoly súlya volt a piros lapoknak. Az elmúlt tíz évben ezek a játékosok is rendre ott végeztek a játékvezetők jegyzőkönyvében.
