Kiállítások királyai: az elmúlt 10 év „favágói” a Vármegyei III. osztályból (TOP 3)

A vármegyei III. osztályban minden hétvégén akad néhány meccs, ahol nemcsak a gólok számítanak, hanem az is, ki bírja tovább higgadtsággal. A piros lap itt nem ritka vendég, hiszen a szenvedély sokszor nagyobb, mint a taktikai fegyelem. Ezek a fiúk kissé átértelmezték Horváth Ferenc idézetét: „Ledózerolhat a futball akárhányszor, felállok!” – a pályán ugyanis ők dózeroltak le másokat.

Záporoznak a piros lapok a Vármegyei III. osztályban

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A vármegyei futball III. osztálya, ahol a piros lap nemcsak dísz a játékvezető zsebében

A vármegyei labdarúgó bajnokságok igazi arcát talán semmi sem mutatja meg jobban, mint a piros lapok mennyisége. A számok mögött nemcsak szabálytalanságok, hanem történetek, indulatok és szenvedélyek is rejlenek. Az elmúlt tíz év adatai alapján három játékos emelkedik ki igazán a fegyelmi listák éléről.

1. Turcsán Gergő (Annavölgyi BSE) – 9 piros lap, 23 sárga lap

Az elmúlt évtized abszolút bajnoka a III. osztályból a kiállítások terén, aki szinte minden szezonban megszerezte a magáét. A bírók régi ismerősként üdvözölhették.

2. Somogyi István (Annavölgyi BSE/Tokod SE) – 8 piros lap, 34 sárga lap

Turcsán egykori csapattársa az Annavölgyi BSE-ből, és ha előbbi a piros lapok királya, akkor Somogyi a sárgák nagymestere. A lapgyűjtés bajnoka, aki a becsúszást nem taktikának, hanem életérzésnek tekinti. A pályán sosem maradt adós a párharcokban, és ha valaki túljutott rajta, az valószínűleg csak egy szabadrúgás árán tehette meg.

3. Felföldi Ádám Kristóf (Tabak) – 6 piros lap, 24 sárga lap

A Tabak színeiben játszó Felföldi azon játékosok közé tartozik, akiket a nézők mindig megjegyeznek, ha másért nem, hát a belépőiért. Hat piros lap és huszonnégy sárga: nem véletlenül figyelik őt a bírók közelebbről is.

A II. osztályból is kiválogattuk a piros lapok császárait

Az elmúlt évtizedben tényleg nem volt hiány keménységből a vármegyei futballpályákon. Elég csak a legutóbbi összeállításra gondolni, amely a vármegyei II. osztály legforrófejűbb játékosait gyűjtötte össze egy listába.