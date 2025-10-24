Gyászol a magyar kézilabda: elhunyt a legendás klub alapítója

Az OTP-Bank Pick Szeged gyásza minden honi kézilabda-rajongót mélyen érinthet: 95 éves korában elhunyt dr. Bérczi Mihály, a klub alapítója. Bérczi Mihály 1961. december 16-án, Ludányi Mártonnal együtt alapította meg a Szegedi Előrét, a szegedi klub elődjét, ők ketten hozták létre azt a klubot, amely mára egy Európában jegyzett csapattá vált.

Az OTP-Bank Pick Szeged gyászában osztozik a hazai kézilabdavilág

Forrás: pickhandball.hu

Az OTP-Bank Pick Szeged gyászában osztoznak a tatabányaiak is

A szegediek a honi kézilabda mezőnyben a MOL Tatabánya KC egyik legnagyobb riválisának számítanak. A mostani bajnokságban éppen néhány héttel ezelőtt találkoztak, akkor nagy meglepetésre a tatabányaiak nyerték meg a rangadót a Bajnokok Ligájában is évről évre vitézkedő alföldiek ellen. Azon a találkozón egyébként a Tatabánya pontosabb játéka döntött: míg a tatabányaiak mindössze három labdát adtak el, a Szeged nem kevesebb, mint kilencet.

A válogatottban ugyanakkor együtt küzdenek a közös célokért a szegediek és a tatabányaiak: az év eleji világbajnokságon például Bartucz László, Pedro Rodríguez és Krakovszki Bence is bekerült a tatabányaiak közül a keretbe, csakúgy, mint a vb időpontjában még Balatonfüreden védő, azóta már a Kék Tigriseket erősítő Andó Arián. A szegediektől Bánhidi Bence és Bodó Richárd kapott meghívót a vb-keretbe.

A szívhez szóló nekrológ a Délmagyaron olvasható.