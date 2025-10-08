október 8., szerda

Újra itthon

1 órája

Hazaért az ezüstös tatabányai atléta

Címkék#Luterán Petra#Luterán László#Tatabányai Sport Club#atlétika#távolugrás

Hétfőn megérkezett Új-Delhiből Magyarországra a magyar para atlétikai csapat, soraiban Luterán Petrával és edző-édesapjával, Luterán Lászlóval. Luterán Petrának (Tatabányai Sport Club) ezüstérmet hozott a para atlétikai-vb.

Várvizi Tamás

Luterán László a Tatabányai Sport Club közösségi oldalának elevenítette fel az Új-Delhiben történteket, illetve az előzményeket. Luterán Petra számára nagy sikerrel zárult a para atlétikai-vb.

a para atlétikai-vb nagy sikerrel záult
Sikerrel zárult a para atlétikai-vb Luterán Petrának
Forrás:  Facebook/Tatabányai Sport Club

Csillogó ezüst a para atlétikai-vb távolugró számában

Mint az edző-édesapa írta, hat hónapnyi bődületes meló után, a felkészülés finisében  villámcsapásként érte őket Petra súlyos sérülése, a diagnózis: mediális tibiális stressz szindróma, ami egy fáradásos törés előtti állapotot jelent. 

„Az első reakció a döbbeneté és a tanácstalanságé volt, amit aztán információkat begyűjtve az ijesztő leletről, egy higgadtabb edzésmódszer-átrendezés követett. Fizioterápiás kezelések, úszás, síncsizma, mankózás, mindez a csúcsformába hozás utolsó két hetében!” – írta Luterán László.

Hozzátette: elgondolkodtak rajta, hogy elengedik az egészet, de – mint fogalmazott – „ezt a csajt nem a vesztesek anyagából gyúrták” és tizenkilencre lapot húzott. Az eredmény már mindenkinek ismert, egy fantasztikus futás a 400 méter selejtezőjében és egy felejthetetlen távolugró döntő, ahol Petra Európa-csúccsal 2. helyet szerzett egyetlen ép kézzel, egyetlen ép lábbal, két darab gyilkos 400 után, ellenszélben olyan eredményt produkált, amire nagyon sok ép társa is büszke lenne a magyar felnőtt női mezőnyben.

– A 400 méteres futása közben együtt sírtam, a távolugrásban elért 598 centiméter utáni pillanatokban együtt üvöltöttem vele. De ehhez a teljesítményhez kellettek az otthonról  érkező biztató bejegyzések, a rengeteg  kedves szurkolói megnyilatkozás.  Mind egy-egy milliméternyi segítség az  új Európa-csúcshoz! Óriási hála és köszönet a szurkolóknak! Hajrá, Magyarország! Hajrá, Tatabánya! Hajrá, Bányász! – zárta sorait Luterán László.

 

