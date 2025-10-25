október 25., szombat

Kosárlabda

1 órája

Hazai pályán kapott ki a Sopron ellen az MVM-OSE Lions +fotók

Nem sikerült a bravúr az oroszlányi kosarasoknak a férfi kosárlabda NB I.-ben. Az MVM-OSE Lions hazai környezetben kapott ki 96-86-ra a Sopron KC-tól.

Várvizi Tamás

Nem várt könnyű feladat az MVM-OSE Lions együttesére a férfi élvonalbeli kosárlabda-bajnokság 5. fordulójában szombaton a remek játékoskerettel rendelkező, legutóbb a Falco KC-t két vállra fektető Sopron KC ellen. 

Otthon kapott ki az MVM-OSE Lions
Randolph (labdával) 12 pontja is kevés volt az OSE Lions győzelméhez
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Az MVM-OSE Lions sorsa alapvetően a harmadik negyedben dőlt el

Az első negyed szorosan alakult, egyik csapat sem tudott jelentősebb előnyre szert tenni, a játékrész 22-22-es döntetlennel zárult. A második tíz perc Sejfic triplájával indult, amivel az OSE vezetett, azonban a rivális fordított, igaz, ez a negyed is szorosan alakult, a nagyszünetben 5 ponttal, 51-46-ra vezettek a soproniak.

A fordulópontot a harmadik felvonás hozta el. A rivális fokozatosan növelte az előnyét, Hajdu duplájával már tíz is volt közte (48-58). Az ellenállhatatlanul játszó, végül 27 ponttal záró Manjgafic vezérletével egyre nőtt a soproni fór, Nelson triplájával már 70-51-re vezettek a vendégek. Innen sikerült kozmetikázni az oroszlányiaknak, de az utolsó negyedre így is 14 pontos hátránnyal futhattak neki (63-77).

GALÉRIA: Képeken az MVM-OSE Lions-Sopron kosárlabda meccs (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A záró negyedben állandósult a 10-15 pontos különbség a felek között, az OSE végül tízpontos, 96-86-os vereséget szenvedett. A csapat legeredményesebb játékosa a 20 pontig jutó Davis volt. Az OSE 2-3-as mérleggel a 7. helyen áll a tabellán.

 

