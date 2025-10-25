Hazai pályán kapott ki a Sopron ellen az MVM-OSE Lions +fotók

Nem várt könnyű feladat az MVM-OSE Lions együttesére a férfi élvonalbeli kosárlabda-bajnokság 5. fordulójában szombaton a remek játékoskerettel rendelkező, legutóbb a Falco KC-t két vállra fektető Sopron KC ellen.

Randolph (labdával) 12 pontja is kevés volt az OSE Lions győzelméhez

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az MVM-OSE Lions sorsa alapvetően a harmadik negyedben dőlt el

Az első negyed szorosan alakult, egyik csapat sem tudott jelentősebb előnyre szert tenni, a játékrész 22-22-es döntetlennel zárult. A második tíz perc Sejfic triplájával indult, amivel az OSE vezetett, azonban a rivális fordított, igaz, ez a negyed is szorosan alakult, a nagyszünetben 5 ponttal, 51-46-ra vezettek a soproniak.

A fordulópontot a harmadik felvonás hozta el. A rivális fokozatosan növelte az előnyét, Hajdu duplájával már tíz is volt közte (48-58). Az ellenállhatatlanul játszó, végül 27 ponttal záró Manjgafic vezérletével egyre nőtt a soproni fór, Nelson triplájával már 70-51-re vezettek a vendégek. Innen sikerült kozmetikázni az oroszlányiaknak, de az utolsó negyedre így is 14 pontos hátránnyal futhattak neki (63-77).