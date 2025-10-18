Forró hangulatú győri rangadó vár az Opus Tigáz Tatabányára – mutatjuk az erőviszonyokat

Újabb nagy megmérettetés vár Horváth Ferenc együttesére. Az Opus Tigáz Tatabánya az ETO Stadion gyepére látogat, az NB III Észak-Nyugati csoportjának 12. fordulójában, ahol fontos pontokat szerezhet és felzárkózhat az élmezőnyhöz.

Az Opus Tigáz Tatabánya fontos pontokért utazik Győrbe

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Opus Tigáz Tatabánya-ETO Akadémia: Ki hagyhatja el győztesként a pályát?

Izgalmas vasárnap vár a tatabányai szurkolókra. A kék-fehérek jelenleg a hatodik helyen állnak, míg a győriek csak a kilencedik helyet foglalják el a tabellán, a két csapatot pedig öt pont választja el egymástól. A két együttes szurkolói nem éppen a legjobb barátok, ha lehet így fogalmazni, így valóságos derbi hangulat fog uralkodni a lelátón.

Mi várható a meccsen?

A „Bányász” az utóbbi négy meccsén Horváth Ferenc vezetése alatt csupán csak egy gólt kapott és három találkozót biztató teljesítménnyel meg is nyert, azonban a Dorogi FC elleni vármegyei rangadót 1-0-ra elvesztette. Az ETO Akadémiának hullámzó a teljesítménye, az utóbbi két összecsapásán alul maradt a Gyirmót és Mosonmagyaróvár ellen. A dorogi fiúk elleni találkozóját viszont megnyerte, így emiatt az ellentét miatt is komoly ütközetre lehet számítani.