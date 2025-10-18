42 perce
Forró hangulatú győri rangadó vár az Opus Tigáz Tatabányára – mutatjuk az erőviszonyokat
A tatabányai kék-fehérek újabb kihívás előtt állnak az NB III-ban. Az Opus Tigáz Tatabánya Győrben lép pályára, ahol a múltbeli eredmények is izgalmas csatát ígérnek.
Újabb nagy megmérettetés vár Horváth Ferenc együttesére. Az Opus Tigáz Tatabánya az ETO Stadion gyepére látogat, az NB III Észak-Nyugati csoportjának 12. fordulójában, ahol fontos pontokat szerezhet és felzárkózhat az élmezőnyhöz.
Opus Tigáz Tatabánya-ETO Akadémia: Ki hagyhatja el győztesként a pályát?
Izgalmas vasárnap vár a tatabányai szurkolókra. A kék-fehérek jelenleg a hatodik helyen állnak, míg a győriek csak a kilencedik helyet foglalják el a tabellán, a két csapatot pedig öt pont választja el egymástól. A két együttes szurkolói nem éppen a legjobb barátok, ha lehet így fogalmazni, így valóságos derbi hangulat fog uralkodni a lelátón.
Mi várható a meccsen?
A „Bányász” az utóbbi négy meccsén Horváth Ferenc vezetése alatt csupán csak egy gólt kapott és három találkozót biztató teljesítménnyel meg is nyert, azonban a Dorogi FC elleni vármegyei rangadót 1-0-ra elvesztette. Az ETO Akadémiának hullámzó a teljesítménye, az utóbbi két összecsapásán alul maradt a Gyirmót és Mosonmagyaróvár ellen. A dorogi fiúk elleni találkozóját viszont megnyerte, így emiatt az ellentét miatt is komoly ütközetre lehet számítani.
A tatabányai futballcsapat legutóbb a 2023/21024-es szezonban nézett farkasszemet a győri akadémia játékosaival. Mind a két alkalommal a Bányász diadalmaskodott.
- ETO Akadémia-Opus Tigáz Tatabánya 1–3 (2023. 07. 30. 11:00, ETO Stadion)
- Opus Tigáz Tatabánya-ETO Akadémia 1–0 (2023. 11. 18. 13:00, Grosics Gyula Stadion)
Szurkolói rendbontások a lelátókon
Korábban összeszedtük az elmúlt évek legextrémebb időjárási körülmények között játszott mérkőzéseit – gondoljunk a Dorog-Fradi sárcsatára – és a drukkerek rendbontásait. Kun Attila kollégánk pedig még a játékvezetői karrierje során átélt abszurd történeteket is elmesélte.
Laci lett a Józsiból, rommá áztak a focisták, akik láthatatlan ellenféllel is megküzdöttek