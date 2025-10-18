október 18., szombat

Labdarúgás

42 perce

Forró hangulatú győri rangadó vár az Opus Tigáz Tatabányára – mutatjuk az erőviszonyokat

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#Dorogi FC#ETO Akadémia#ETO Stadion#Horváth Ferenc#tatabánya eto#NB III

A tatabányai kék-fehérek újabb kihívás előtt állnak az NB III-ban. Az Opus Tigáz Tatabánya Győrben lép pályára, ahol a múltbeli eredmények is izgalmas csatát ígérnek.

Szabó Bence

Újabb nagy megmérettetés vár Horváth Ferenc együttesére. Az Opus Tigáz Tatabánya az ETO Stadion gyepére látogat, az NB III Észak-Nyugati csoportjának 12. fordulójában, ahol fontos pontokat szerezhet és felzárkózhat az élmezőnyhöz.

Az Opus Tigáz Tatabánya újabb rangadón lép pályára az ETO Akadémia ellen.
Az Opus Tigáz Tatabánya fontos pontokért utazik Győrbe
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Opus Tigáz Tatabánya-ETO Akadémia: Ki hagyhatja el győztesként a pályát?

Izgalmas vasárnap vár a tatabányai szurkolókra. A kék-fehérek jelenleg a hatodik helyen állnak, míg a győriek csak a kilencedik helyet foglalják el a tabellán, a két csapatot pedig öt pont választja el egymástól. A két együttes szurkolói nem éppen a legjobb barátok, ha lehet így fogalmazni, így valóságos derbi hangulat fog uralkodni a lelátón.

Mi várható a meccsen?

A „Bányász” az utóbbi négy meccsén Horváth Ferenc vezetése alatt csupán csak egy gólt kapott és három találkozót biztató teljesítménnyel meg is nyert, azonban a Dorogi FC elleni vármegyei rangadót 1-0-ra elvesztette. Az ETO Akadémiának hullámzó a teljesítménye, az utóbbi két összecsapásán alul maradt a Gyirmót és Mosonmagyaróvár ellen. A dorogi fiúk elleni találkozóját viszont megnyerte, így emiatt az ellentét miatt is komoly ütközetre lehet számítani.

A tatabányai futballcsapat legutóbb a 2023/21024-es szezonban nézett farkasszemet a győri akadémia játékosaival. Mind a két alkalommal a Bányász diadalmaskodott.

  • ETO Akadémia-Opus Tigáz Tatabánya 1–3 (2023. 07. 30. 11:00, ETO Stadion)
  • Opus Tigáz Tatabánya-ETO Akadémia 1–0 (2023. 11. 18. 13:00, Grosics Gyula Stadion)

Szurkolói rendbontások a lelátókon

Korábban összeszedtük az elmúlt évek legextrémebb időjárási körülmények között játszott mérkőzéseit – gondoljunk a Dorog-Fradi sárcsatára – és a drukkerek rendbontásait. Kun Attila kollégánk pedig még a játékvezetői karrierje során átélt abszurd történeteket is elmesélte.

 

