Interjú Horváth Ferenccel: így képzeli el a jövőt az Opus Tigáz Tatabánya élén

A ciprusi akadémiai kitérője után hazatért a magyar focis körökben jól ismert tréner. Horváth Ferenc elmesélte, milyen új kihívásokkal néz szembe az Opus Tigáz Tatabánya kispadján.

Horváth Ferenc irányít az Opus Tigáz Tatabánya edzésén

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Horváth Ferenc új korszakot nyit az Opus Tigáz Tatabánya kispadján

A korábbi válogatott támadó és elismert edző komoly lehetőséget lát a bányászváros csapatában, amely ugyan jelenleg az NB III-ban szerepel, de ambíciói jóval magasabbak. Az edző szerint a tatabányai futballklub múltja, hagyományai és szurkolótábora egyértelműen azt mutatják, hogy a csapat többre hivatott.

Jó pár megkeresésem volt miután hazatértem, de sehol sem vázoltak fel ilyen konkrét tervet, mint Tatabányán. Úgy gondolom, hogy ez a csapat a múltja miatt, a szurkolói miatt is többre hivatott, mint a harmadosztály

– kezdte Horváth mester. Amikor megérkezett a klubhoz, nem csak a szakmai hátteret, hanem a hangulatot is újra kellett építeni.

– Amikor először beléptem az öltözőbe, egyfajta nihil fogadott. Hiányzott a szenvedély, az a bizonyos tűz, ami a futball sava-borsa – emlékezett vissza a vezetőedző. A tréner úgy véli, nem a csapata hozzáállásával volt probléma, hanem a korábbi időszakok eredménytelensége húzta le mentálisan a játékosokat. Az önbizalom visszaépítése tehát kulcskérdés volt a Tatabánya labdarúgói számára.

– Nem volt baj az edzésmunkával, de a kudarcok egy kicsit beleszürkítették a játékosokat a helyzetükbe. El kellett hitetni velük, hogy igenis tudnak nyerni – fogalmazta meg a korábbi helyzetet Horváth Ferenc.

Amikor legutóbb ellátogattunk a csapat edzésére, már akkor érezhető volt a változás. A játékosok fókuszáltan, teljes odaadással készültek a hétvégi mérkőzésre, a szemükben ott volt a tűz és a bizonyításvágy. Ennek a hozzáállásnak lett kézzelfogható eredménye a Bicskei TC elleni 2–0-s győzelem, amely jól tükrözi a Tatabánya megújult mentalitását. Horváth Ferenc videóban is értékelte a mérkőzést.

Hosszútávú célok, felzárkózó tatabányai utánpótlás

A tréner a beszélgetés során kiemelte, hogy olyan játékrendszert szeretne kialakítani, ami a jövőben is jó alapként szolgálhat a csapatnak. Emellett jó néhány fiatal játékost is igyekeznek beépíteni az edzői stábbal a felnőtt csapatba. Horváth azonban hozzátette, hogy minden héten próbál a következő mérkőzésre koncentrálni, a jövő latolgatása pedig csak utána következik.