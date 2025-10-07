48 perce
Interjú Horváth Ferenccel: így képzeli el a jövőt az Opus Tigáz Tatabánya élén
Alig telt el egy hónap azóta, hogy a Tatabánya futballcsapata bemutatta új vezetőedzőjét. Horváth Ferenc rövid idő alatt új lendületet adott a játékosoknak, és hisz benne, hogy az Opus Tigáz Tatabánya visszatérhet méltó helyére.
A ciprusi akadémiai kitérője után hazatért a magyar focis körökben jól ismert tréner. Horváth Ferenc elmesélte, milyen új kihívásokkal néz szembe az Opus Tigáz Tatabánya kispadján.
Horváth Ferenc új korszakot nyit az Opus Tigáz Tatabánya kispadján
A korábbi válogatott támadó és elismert edző komoly lehetőséget lát a bányászváros csapatában, amely ugyan jelenleg az NB III-ban szerepel, de ambíciói jóval magasabbak. Az edző szerint a tatabányai futballklub múltja, hagyományai és szurkolótábora egyértelműen azt mutatják, hogy a csapat többre hivatott.
Jó pár megkeresésem volt miután hazatértem, de sehol sem vázoltak fel ilyen konkrét tervet, mint Tatabányán. Úgy gondolom, hogy ez a csapat a múltja miatt, a szurkolói miatt is többre hivatott, mint a harmadosztály
– kezdte Horváth mester. Amikor megérkezett a klubhoz, nem csak a szakmai hátteret, hanem a hangulatot is újra kellett építeni.
– Amikor először beléptem az öltözőbe, egyfajta nihil fogadott. Hiányzott a szenvedély, az a bizonyos tűz, ami a futball sava-borsa – emlékezett vissza a vezetőedző. A tréner úgy véli, nem a csapata hozzáállásával volt probléma, hanem a korábbi időszakok eredménytelensége húzta le mentálisan a játékosokat. Az önbizalom visszaépítése tehát kulcskérdés volt a Tatabánya labdarúgói számára.
– Nem volt baj az edzésmunkával, de a kudarcok egy kicsit beleszürkítették a játékosokat a helyzetükbe. El kellett hitetni velük, hogy igenis tudnak nyerni – fogalmazta meg a korábbi helyzetet Horváth Ferenc.
Amikor legutóbb ellátogattunk a csapat edzésére, már akkor érezhető volt a változás. A játékosok fókuszáltan, teljes odaadással készültek a hétvégi mérkőzésre, a szemükben ott volt a tűz és a bizonyításvágy. Ennek a hozzáállásnak lett kézzelfogható eredménye a Bicskei TC elleni 2–0-s győzelem, amely jól tükrözi a Tatabánya megújult mentalitását. Horváth Ferenc videóban is értékelte a mérkőzést.
Hosszútávú célok, felzárkózó tatabányai utánpótlás
A tréner a beszélgetés során kiemelte, hogy olyan játékrendszert szeretne kialakítani, ami a jövőben is jó alapként szolgálhat a csapatnak. Emellett jó néhány fiatal játékost is igyekeznek beépíteni az edzői stábbal a felnőtt csapatba. Horváth azonban hozzátette, hogy minden héten próbál a következő mérkőzésre koncentrálni, a jövő latolgatása pedig csak utána következik.
– A legfontosabb mindig a következő mérkőzés. Egy hétre előre tervezek, és azt próbáljuk megnyerni, a többi azután majd alakul. Jó keretünk van, de mindig a fejlődésben gondolkodom. Ha lesz rá lehetőség, szeretnénk olyan posztokon erősíteni, amelyekkel még versenyképesebbé tehetjük a csapatot a jövőben – mondta a vezetőedző.
Közös úton a szurkolókkal és a legendákkal
Horváth mester külön kiemelte, hogy a Tatabánya csapata egyedülálló szurkolótáborral rendelkezik, így minden mérkőzésen próbálják őket kiszolgálni játékukkal.
Leültünk beszélgetni, tisztáztuk a célokat, és most ugyanabba az irányba tartunk. Meccsről meccsre szenzációs, amit a lelátón művelnek
– mesélte az edző. A szakember számára a klub múltja is kiemelten fontos. Nemrég találkozott azokkal a Real Madrid-verő tatabányai legendákkal, akik a magyar futballtörténelem egyik legfényesebb fejezetét írták.
– Ezek az emberek rengeteget tettek a klubért, és sok olyat tudnak, amit érdemes meghallgatni – mondta a vezetőedző. A tatabányai legendák öröksége tehát nemcsak emlék, hanem mérce is. Horváth Ferenc vezetésével most új nemzedék próbál méltó lenni hozzájuk, lépésről lépésre, hittel és munkával.
Az Opus Tigáz Tatabánya következő három mérkőzése:
- Opus Tigáz Tatabánya - Dorogi FC - 10. 12. 13:00 Grosics Gyula Stadion
- ETO Akadémia - Opus Tigáz Tatabánya - 10.19. 11:00 ETO Stadion
- Opus Tigáz Tatabánya - Gyirmót FC Győr - 10.26. 13:00 Grosics Gyula Stadion