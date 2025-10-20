1 órája
„Teljesen más játékosokra készültünk” – az Opus Tigáz Tatabánya győzelme nem volt mindennapi Horváth Ferenc szerint
A Tatabánya nehezebb feladatot kapott, mint amire bárki számított. Az ETO Akadémia NB III-as csapatában több NB I-es játékos is pályára lépett. A mérkőzés mégis tartogatott meglepetéseket az Opus Tigáz Tatabánya szurkolói számára.
Kötelező győzelem helyett vérverejtékes mérkőzés. Az Opus Tigáz Tatabánya meglepődve tapasztalta, hogy az NB III. észak-nyugati csoportjának 12. fordulójában az ETO Akadémia vendégeként tíz NB I-es játékossal kellett megküzdenie. A találkozó után Horváth Ferenc is értékelt.
Emberhátrányban is fordítani tudott az Opus Tigáz Tatabánya
A mérkőzést az ETO gólja nyitotta meg, rögtön a második percben betaláltak a hazaiak Pyshchur Oleksandr révén, aki a találkozó előtt egy nappal még a Fizz Ligában szállt be csereként a DVTK ellen a győriek első csapatába. Joggal érezhették a tatabányai kispadon, hogy ez a meccs nem a fair playről fog szólni.
Az akadémiai mivoltát elvesztette a Győr ezen a mérkőzésen
– mondta az Opus Tigáz Tatabánya vezetőedzője.
A „Bányász” azonban állta a sarat az erős győri keret ellen, a 39. percben pedig ki is egyenlített Major Szabolcs góljával. A második félidőben jött az újabb nehézség a kék-fehéreknek, kiállították Szegleti Gergelyt az 57. percben. Tizenhárom percig játszott emberhátrányban a Tatabánya, de így is megszerezte a vezetést Árvai Dániel találatával. Ezek után az ETO oldaláról Bíró Barnabás kapott piros lapot. Több gól nem esett, de a győri Csorba Dominikot még kiállították az összecsapás végén.
Az ETO Akadémia-Opus Tigáz Tatabánya találkozó így 2-1-es „Bányász” sikerrel zárult.
Horváth Ferenc a kezdés időpontját is kritizálta
Egy normál családban ilyenkor fújják a levest
– panaszkodott a tréner.
Az összecsapás valóban furcsa időpontban, délelőtt 11:00-kor került megrendezésre.
Volt olyan játékos, aki tegnap még fél órát játszott NB I.-ben
– utalt a vezetőedző Vingler Lászlóra.
Az edzői értékelést videóban is posztolta a Tatabánya.
A mérkőzésen résztvevő tíz NB I-es kerettag:
- Bíró Barnabás
- Huszár Marcell Béla
- Miangue Senna
- Njie Nfansu
- Pyshchur Oleksandr
- Tollár Imre Adrián
- Urblík Norbert
- Vingler László
- Vladoiu Stefan-Marinel
- Zivkovic Jovan
