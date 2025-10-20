október 20., hétfő

Labdarúgás

1 órája

„Teljesen más játékosokra készültünk” – az Opus Tigáz Tatabánya győzelme nem volt mindennapi Horváth Ferenc szerint

A Tatabánya nehezebb feladatot kapott, mint amire bárki számított. Az ETO Akadémia NB III-as csapatában több NB I-es játékos is pályára lépett. A mérkőzés mégis tartogatott meglepetéseket az Opus Tigáz Tatabánya szurkolói számára.

Szabó Bence

Kötelező győzelem helyett vérverejtékes mérkőzés. Az Opus Tigáz Tatabánya meglepődve tapasztalta, hogy az NB III. észak-nyugati csoportjának 12. fordulójában az ETO Akadémia vendégeként tíz NB I-es játékossal kellett megküzdenie. A találkozó után Horváth Ferenc is értékelt.

Opus Tigáz Tatabánya-ETO Akadémia: Horváth Ferenc is elmondta véleményét az ETO felállásáról.
Az Opus Tigáz Tatabánya edzőjét is meglepte a győriek kerete
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Emberhátrányban is fordítani tudott az Opus Tigáz Tatabánya

A mérkőzést az ETO gólja nyitotta meg, rögtön a második percben betaláltak a hazaiak Pyshchur Oleksandr révén, aki a találkozó előtt egy nappal még a Fizz Ligában szállt be csereként a DVTK ellen a győriek első csapatába. Joggal érezhették a tatabányai kispadon, hogy ez a meccs nem a fair playről fog szólni.

Az akadémiai mivoltát elvesztette a Győr ezen a mérkőzésen

– mondta az Opus Tigáz Tatabánya vezetőedzője.

A „Bányász” azonban állta a sarat az erős győri keret ellen, a 39. percben pedig ki is egyenlített Major Szabolcs góljával. A második félidőben jött az újabb nehézség a kék-fehéreknek, kiállították Szegleti Gergelyt az 57. percben. Tizenhárom percig játszott emberhátrányban a Tatabánya, de így is megszerezte a vezetést Árvai Dániel találatával. Ezek után az ETO oldaláról Bíró Barnabás kapott piros lapot. Több gól nem esett, de a győri Csorba Dominikot még kiállították az összecsapás végén.

Az ETO Akadémia-Opus Tigáz Tatabánya találkozó így 2-1-es „Bányász” sikerrel zárult.

Horváth Ferenc a kezdés időpontját is kritizálta

Egy normál családban ilyenkor fújják a levest

– panaszkodott a tréner.

Az összecsapás valóban furcsa időpontban, délelőtt 11:00-kor került megrendezésre.

Volt olyan játékos, aki tegnap még fél órát játszott NB I.-ben

– utalt a vezetőedző Vingler Lászlóra.

Az edzői értékelést videóban is posztolta a Tatabánya.

A mérkőzésen résztvevő tíz NB I-es kerettag:

  • Bíró Barnabás
  • Huszár Marcell Béla
  • Miangue Senna
  • Njie Nfansu
  • Pyshchur Oleksandr
  • Tollár Imre Adrián
  • Urblík Norbert
  • Vingler László
  • Vladoiu Stefan-Marinel
  • Zivkovic Jovan

Hogy zajlik a felkészülés a Tatabányánál?

Legutóbb az Opus Tigáz Tatabánya edzésén jártunk, ahol Horváth Ferenc vezetőedző irányításával érezhető a változás a csapatnál. A tréner szerint a cél nemcsak a jó szereplés az NB III-ban, hanem egy erősebb, mentálisan is magabiztosabb együttes felépítése.

Megszakadt a Tatabánya győzelmi sorozata

Az Opus Tigáz Tatabánya labdarúgói hazai pályán szenvedtek vereséget a Dorogi FC ellen az NB III 11. fordulójában. A vármegyei rangadón a vendégek egygólos sikerrel vetettek véget a tatabányaiak hárommeccses győzelmi sorozatának.

 

