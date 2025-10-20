„Teljesen más játékosokra készültünk” – az Opus Tigáz Tatabánya győzelme nem volt mindennapi Horváth Ferenc szerint

Kötelező győzelem helyett vérverejtékes mérkőzés. Az Opus Tigáz Tatabánya meglepődve tapasztalta, hogy az NB III. észak-nyugati csoportjának 12. fordulójában az ETO Akadémia vendégeként tíz NB I-es játékossal kellett megküzdenie. A találkozó után Horváth Ferenc is értékelt.

Az Opus Tigáz Tatabánya edzőjét is meglepte a győriek kerete

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Emberhátrányban is fordítani tudott az Opus Tigáz Tatabánya

A mérkőzést az ETO gólja nyitotta meg, rögtön a második percben betaláltak a hazaiak Pyshchur Oleksandr révén, aki a találkozó előtt egy nappal még a Fizz Ligában szállt be csereként a DVTK ellen a győriek első csapatába. Joggal érezhették a tatabányai kispadon, hogy ez a meccs nem a fair playről fog szólni.

Az akadémiai mivoltát elvesztette a Győr ezen a mérkőzésen

– mondta az Opus Tigáz Tatabánya vezetőedzője.

A „Bányász” azonban állta a sarat az erős győri keret ellen, a 39. percben pedig ki is egyenlített Major Szabolcs góljával. A második félidőben jött az újabb nehézség a kék-fehéreknek, kiállították Szegleti Gergelyt az 57. percben. Tizenhárom percig játszott emberhátrányban a Tatabánya, de így is megszerezte a vezetést Árvai Dániel találatával. Ezek után az ETO oldaláról Bíró Barnabás kapott piros lapot. Több gól nem esett, de a győri Csorba Dominikot még kiállították az összecsapás végén.

Az ETO Akadémia-Opus Tigáz Tatabánya találkozó így 2-1-es „Bányász” sikerrel zárult.

Horváth Ferenc a kezdés időpontját is kritizálta

Egy normál családban ilyenkor fújják a levest

– panaszkodott a tréner.

Az összecsapás valóban furcsa időpontban, délelőtt 11:00-kor került megrendezésre.

Volt olyan játékos, aki tegnap még fél órát játszott NB I.-ben

– utalt a vezetőedző Vingler Lászlóra.

Az edzői értékelést videóban is posztolta a Tatabánya.

A mérkőzésen résztvevő tíz NB I-es kerettag:

Bíró Barnabás

Huszár Marcell Béla

Miangue Senna

Njie Nfansu

Pyshchur Oleksandr

Tollár Imre Adrián

Urblík Norbert

Vingler László

Vladoiu Stefan-Marinel

Zivkovic Jovan

