Labdarúgás

41 perce

Tüzes csata várható: az Opus Tigáz Tatabánya a Gyirmótot fogadja – mutatjuk, ki az esélyesebb!

Forró hangulat várható október 26-án a Grosics Gyula Stadionban, az éllovas Gyirmót FC Győr látogat Tatabányára. Az Opus Tigáz Tatabánya célja, hogy pontot szerezzen és tovább zárkózzon az NB III. élmezőnyéhez. Megvizsgáltuk, ki az esélyesebb a győzelemre.

Szabó Bence

Újabb komoly összecsapás vár Horváth Ferenc csapatára. Az Opus Tigáz Tatabánya a hibátlan mérleggel rendelkező Gyirmót FC Győrt fogadja a Grosics Gyula Stadion gyepén. Mutatjuk az esélyeket és a korábbi egymás elleni eredményeket!

Az Opus Tigáz Tatabánya felkapaszkodna az élmezőnyhöz a Gyirmót FC Győr ellen.
Újabb bravúrra készül az Opus Tigáz Tatabánya a Gyirmót ellen
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr: Sikerül megtörni a Gyirmót veretlenségét?

Horváth Ferenc legénysége előtt nem kisebb feladat áll, mint az eddig hibátlan Gyirmót ellen pontot szerezni. A győriek az idei szezon során 12 meccs alatt egyszer sem hibáztak, és mindössze 10 gólt engedtek az ellenfeleiknek az NB III -ban.

A Tatabánya futballcsapata legutóbb az ETO Akadémia ellen játszott elképesztő rangadót. A „Bányász” kötelező győzelemre készült, ehelyett viszont az ETO tíz NB I-es kerettag játékossal állt ki, igen megnehezítve a kék-fehérek dolgát. A találkozó végül 2-1-es „Bányász” győzelemmel zárult, de Horváth Ferenc nem volt elragadtatva a látottaktól.

Videón az értékelése:

Nem bírtak egymással a felek

A két csapat legutóbb a 2024/2025-ös idény alatt találkozott egymással az NB II-ben. Az együttesek egymás elleni mérlegét nézve egy alkalommal tatabányai, a másik találkozón pedig gyirmóti siker született. Ezek alapján a hétvégi fordulóban is hasonlóan kiélezett mérkőzésre lehet számítani, hiába változtak sokat a játékoskeretek a következő szezonra.

  • Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr (2–1) (2024. 11. 10. Grosics Gyula Stadion)
  • Gyirmót FC Győr–Opus Tigáz Tatabánya (4–1) (2025. 05. 11. ALCUFER Stadion)

Bármi megtörténhet a meccsen

Az NB III Észak-nyugati csoportjának tabelláját tekintve a Gyirmót gárdája várhatja felszabadultabban a találkozót, mivel 6 pontos az előnye az élen a Puskás Akadémia II-vel szemben. A Tatabánya számára minden pont számít, ha fel akar kapaszkodni az élmezőnyhöz. A Grosics Gyula Stadion hangulatát ismerve parázs mérkőzésre számíthatunk, ahol a tatabányai fiúk minden bevetnek majd a győzelem érdekében.

 

