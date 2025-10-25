Tüzes csata várható: az Opus Tigáz Tatabánya a Gyirmótot fogadja – mutatjuk, ki az esélyesebb!

Újabb komoly összecsapás vár Horváth Ferenc csapatára. Az Opus Tigáz Tatabánya a hibátlan mérleggel rendelkező Gyirmót FC Győrt fogadja a Grosics Gyula Stadion gyepén. Mutatjuk az esélyeket és a korábbi egymás elleni eredményeket!

Újabb bravúrra készül az Opus Tigáz Tatabánya a Gyirmót ellen

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr: Sikerül megtörni a Gyirmót veretlenségét?

Horváth Ferenc legénysége előtt nem kisebb feladat áll, mint az eddig hibátlan Gyirmót ellen pontot szerezni. A győriek az idei szezon során 12 meccs alatt egyszer sem hibáztak, és mindössze 10 gólt engedtek az ellenfeleiknek az NB III -ban.

A Tatabánya futballcsapata legutóbb az ETO Akadémia ellen játszott elképesztő rangadót. A „Bányász” kötelező győzelemre készült, ehelyett viszont az ETO tíz NB I-es kerettag játékossal állt ki, igen megnehezítve a kék-fehérek dolgát. A találkozó végül 2-1-es „Bányász” győzelemmel zárult, de Horváth Ferenc nem volt elragadtatva a látottaktól.

Videón az értékelése: