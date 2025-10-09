Megyei csúcsrangadó a Grosicsban: az Opus Tigáz Tatabánya a Dorogot fogadja

Hétvégén ismét fellángol a Komárom-Esztergom vármegyei futballrivalizálás: az Opus Tigáz Tatabánya hazai pályán fogadja a Dorogi FC csapatát az NB III Észak-Nyugati csoportjának 11. fordulójában. Igazi presztízsharcra lehet számítani, hiszen a Tatabánya futballcsapata akár a harmadik helyet is átveheti győzelem esetén a Dorogtól.

NB III bányász-rangadó: Opus Tigáz Tatabánya - Dorogi FC

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Vármegyei csúcsrangadó az NB III-ban – Folytatja vajon a jó sorozatát az Opus Tigáz Tatabánya?

A felek már jól ismerik egymást, hiszen többször is vívtak kiélezett csatákat az NB III fordulóiban. A két bányászváros legutóbb csak a 2023/2024-es szezonban csapott össze, mivel a Tatabánya a 2024/2025-ös idényt egy osztállyal feljebb töltötte.

2023.09.24. Tatabánya – Dorog 3–1 (NB III, Grosics Gyula Stadion)

2024.04.07. Dorog – Tatabánya 0–1 (NB III, Buzánszky Jenő Stadion)

Azóta sok minden változott, a Tatabánya alig egy hónapja edzőt váltott, Horváth Ferenc pedig igyekszik hosszútávra tervezni a „bányász” kispadján. A legutóbbi fordulóban foghíjas kerettel ugyan, de felülmúlták a Bicskei TC-t 2–0-ra, így bizakodóan várhatják a Dorog elleni rangadót. A vezetőedző elárulta, hogy a tatabányai szurkolók is kulcsszerepet játszanak a mérkőzéseken, amolyan 12-ik játékosként szinte a pályán vannak.

Bár az MLSZ legutóbb megbüntette a klubot a Soroksár elleni Magyar Kupa-mérkőzésen történt pirotechnikai eszközhasználat miatt, a vármegyei rangadóra így is nagy a lelkesedés. A szurkolók azt üzenik, mindenki hozzon magával még egy embert a Grosicsba.

Javíthat a Dorogi FC

A dorogi fiúk legutóbbi három mérkőzésükön vereséget szenvedtek, így lesz min javítaniuk a Tatabánya ellen. Bízhatnak a korábbi NB I-es támadó, Tischler Patrik játékában is, aki a góllövőlista élmezőnyébe tartozik hét találattal.

A Tatabánya-Dorog meccs vasárnap, október 12-én 13:00-kor veszi kezdetét a Grosics Gyula Stadionban. Minden adott egy feszült, mégis futballünnepet idéző összecsapáshoz. A kérdés már csak az, hogy ezúttal ki örülhet majd a lefújás után.