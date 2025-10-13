október 13., hétfő

Labdarúgás

1 órája

A Dorog nyerte a vármegyei rangadót Tatabányán+fotók

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#DOROGI FC#labdarúgás NB III#Komárom VSE#Zsámbék

Négy NB III-as csapatunkból három is vereséget szenvedett a hétvégén. A Dorogi FC az Opus Tigáz Tatabánya vendégeként nyert vármegyei rangadót, a Komárom hazai pályán, a Zsámbék idegenben veszített.

Kun Attila

A hétvégén a 11. fordulóval folytatódott a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Északnyugati-csoportja. A Komárom hazai pályán szenvedett vereséget egy hajrában kapott góllal a Veszprém ellen, a Zsámbék Felcsúton szaladt bele nagy pofonba, míg az Opus Tigáz Tatabánya otthon kapott ki a Dorogtól.

Opus Tigáz Tatabánya: 1-0-s vereség hazai pályán a Dorog ellen az NB III. 11. fordulójában
A Dorog (piros-feketében) idegenben verte az Opus Tigáz Tatabánya együttesét
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Dorog megnyerte a vármegyei rangadót az Opus Tigáz Tatabánya vendégeként


Ebben a körben vármegyei rangadót is rendeztek, amelyen a fordított formát mutató csapatok meccsén az előző három összecsapását elveszítő Dorog egygólos győzelmet aratott a hármas győzelmi szériát maga mögött tudó Tatabánya vendégeként. 

A Dorog megtartotta harmadik helyét, míg a Tatabánya a hatodik, a Komárom a hetedik, a Zsámbék a 13. helyre esett vissza.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 11. forduló

Puskás Akadémia FC–Ikoba Beton Zsámbék 5–1 (2–0)
Felcsút, vezette: Molnár R. (Sáfárik P. J. , Hegedüs-Baráth N.).
Zsámbék: Tugyi – Márton, Sugár B. (Peinlich, 76.), Bíró R. (Magyar, 61.), Nyúl, Orosházi, Veréb, Nagy (Szarka, 37.), Zsuppán (Németh, 76.), Horváth, Czeglédi (Bartos, 61.). Vezetőedző: Némedi Norbert.
Gólszerző: Major (20., 45.), Magasföldi (75.), Gustei (83.), Varga (86.), illetve Peinlich (88.).

Komárom VSE–VSC 2015 Veszprém 0–1 (0–0)
Komárom, vezette: Góbi S. G. (Nagy M., Burján I.).
Komárom: Ásványi – Vukaszovics, Farkas, Bartos (Csöngei, 60.), Batizi-Pócsi (Nagy, 60.), Köles (Szecsődi G., 86.), Bagó, Szénási, Kószás, Múcska (Rátonyi, 79.), Bán (Szecsődi M., 61.). Vezetőedző: Horváth Csaba.
Gólszerző: Somogyi (88.).

Opus Tigáz Tatabánya–Dorogi FC 0–1 (0–1)
Tatabánya, vezette: Iványi G. (Mohos M., Szabó D.).
Tatabánya: Zelizi – Árvai (Major, 63.), Mártonfi (Tóth, 86.), Kovács, Biben, Szegleti, Vass, Buna, Forró (Német, 86.), Gaszner, Sandal (Kiprich, 76.). Vezetőedző: Horváth Ferenc.
Dorog: Tóth – Barczi (Benkő, 73., Forgó, 91.), Nagy-Kolozsvári (Balla, 56.), Horváth O. Sz., Koman (Klausz, 73.), Erdey B., Dulló, Székely, Tischler, Alarishi (Erdey Zs., 91.), Vadnai. Edző: Nikházi Márk.
Gólszerző: Barczi (23.). 

GALÉRIA: Opus-Tigáz Tatabánya - Dorog (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

