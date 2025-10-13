A Dorog nyerte a vármegyei rangadót Tatabányán+fotók

A hétvégén a 11. fordulóval folytatódott a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Északnyugati-csoportja. A Komárom hazai pályán szenvedett vereséget egy hajrában kapott góllal a Veszprém ellen, a Zsámbék Felcsúton szaladt bele nagy pofonba, míg az Opus Tigáz Tatabánya otthon kapott ki a Dorogtól.

A Dorog (piros-feketében) idegenben verte az Opus Tigáz Tatabánya együttesét

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Dorog megnyerte a vármegyei rangadót az Opus Tigáz Tatabánya vendégeként



Ebben a körben vármegyei rangadót is rendeztek, amelyen a fordított formát mutató csapatok meccsén az előző három összecsapását elveszítő Dorog egygólos győzelmet aratott a hármas győzelmi szériát maga mögött tudó Tatabánya vendégeként.

A Dorog megtartotta harmadik helyét, míg a Tatabánya a hatodik, a Komárom a hetedik, a Zsámbék a 13. helyre esett vissza.