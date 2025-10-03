1 órája
Tatát képviselve rajtol Mátyás Edina és Licinio Jogar a Nemzeti Vágtán
Október első hétvégéjén újra szoríthatunk a tatai lovasnak, Mátyás Edina Daniellának, aki 15. alkalommal áll rajthoz. A Nemzeti Vágta futamain társa most is a hűséges Licinio Jogar lesz, a mezőnyben pedig kilenc tatai tenyésztésű lóért is drukkolhatunk.
Szilvásvárad ad otthont idén is a Nemzeti Vágta versenyeinek, ahol a festői Lipicai Lovasközpontban három napon át dübörögnek majd a paták. A pálya szűkebb kanyarjai és rövidebb egyenesei igazi próbatétel elé állítják a lovasokat és paripáikat, köztük a tatai Mátyás Edina Daniellát is, aki portálunknak elmesélte mit érez most a vágta előtt.
Nemzeti Vágta: izgalmas küzdelem vár Edinára és Jogarra
Edina számára nem ismeretlen a Nemzeti Vágta hangulata. Több mint másfél évtizede áll rajthoz a rangos eseményen. Mint mondja, a verseny az évek alatt rengeteget változott.
– Sokkal erősebb a mezőny. Régen kettő lovas is továbbjutott egy futamból, idén csak egy. Ez jóval nehezebbé teszi a dolgunkat, minden pillanat számít – emelte ki a tatai lovas.
Hozzátette, a szilvásváradi pálya rövidebb és szűkebb a korábbi budapestinél, ezért más taktikát és más típusú lovat igényel a jó szereplés. Edinának különleges a kapcsolata Licinio Jogarral, hiszen a kisbéri félvér az ő tenyészetük istállójában látta meg a napvilágot. A tatai lovas így már kiscsikó kora óta figyelemmel kíséri Jogar mindennapjait és fejlődését.
– Már csikókorától figyeltem, tudtam, hogy jó versenyló lesz. Nagy szívvel fut, gyors, fordulékony, és mindig előre akar menni. Ez a fajta akarás sokszor döntő lehet a pályán. Ráadásul nagyon jó szíve van és kezelhető, ez a rajtnál pedig kulcsfontosságú lehet – mesélte Edina.
Kilenc tatai ló a mezőnyben
A tatai lótenyésztés színvonalát mutatja, hogy a Nemzeti Vágta 2025-ös rajtlistáján kilenc tatai istállóból származó ló neve is szerepel. Ezek közül hat még ma is a Mátyás család tulajdonában van, három pedig korábban más településekre került, de most bizonyíthatnak a szilvásváradi pályán.
– Óriási büszkeség számunkra, hogy a 60 indulóból kilenc ló a mi tenyészetünkből származik. Szeretném, ha közülük minél több továbbjutna a középdöntőbe, és bízom benne, hogy idén is lesz döntős lovunk – mondta izgatottan Edina.
Már a tavalyi Nemzeti Vágta előtt is betekintést nyerhettünk Edina és Jogar felkészülésébe, amikor egy videóban osztották meg a történetüket.
A tapasztalt lovas kiemelte, hogy Jogar idén más tréninget kapott, mint az előző években. A tatai istállóban a mindennapokban inkább a díjugratás kapja a főszerepet, így a kisbéri félvért külön készítették fel a vágtára. Licinio Jogar tréningezése részben Baján zajlott Molnár Gyöngyi vezetésével, ahol a korábbiaktól eltérő edzésmódszereket és új szemléletet is kipróbálhattak. Edina pedig igyekezett minél gyakrabban meglátogatni szeretett paripáját,és minél többet gyakorolni vele.
Tata szíve együtt dobban Edináért
Edina elárulta, hogy az elmúlt napokban rengeteg támogató üzenetet kapott.
– Nagyon sokan írnak, hívnak, szorítanak értem és Jogarért, ez sok erőt ad. Jó érzés tudni, hogy az egész város mögöttem áll – fogalmazott.
A lovas célja, hogy Licinio Jogarral bejusson a középdöntőbe, onnan pedig akár a döntőig is meneteljenek.
– A rajt lesz a kulcs, hiszen ott dől el minden – tette hozzá.
Edina elárulta, hogy bár az elmúlt évek során már sokszor átélte a Nemzeti Vágta hangulatát, a verseny előtti napokban mindig elfogja az izgalom. Most is egyre többször gondol a start pillanatára.
– Ilyenkor már pörög az agyam, fejben újra és újra lejátszom, mi vár majd ránk a pályán. De amint lóra ülök az izgalom elszáll, és csak a versenyre tudok koncentrálni – mondta Edina.
A háromnapos lovas ünnepen több mint száz versenyző méri össze tudását, a felnőtt kategóriában 60 ló-lovas páros áll rajthoz, köztük a tatai induló is 2025. október 4-én, szombaton a 3. előfutamban. A döntőt október 5-én élőben közvetíti a Duna TV, de a futamokat a helyszínen is sokan követik majd.