Tatát képviselve rajtol Mátyás Edina és Licinio Jogar a Nemzeti Vágtán

Szilvásvárad ad otthont idén is a Nemzeti Vágta versenyeinek, ahol a festői Lipicai Lovasközpontban három napon át dübörögnek majd a paták. A pálya szűkebb kanyarjai és rövidebb egyenesei igazi próbatétel elé állítják a lovasokat és paripáikat, köztük a tatai Mátyás Edina Daniellát is, aki portálunknak elmesélte mit érez most a vágta előtt.

Jogar és Edina lelkesen várja a Nemzeti Vágta rajtját

Forrás: Mátyás Edina Daniella

Nemzeti Vágta: izgalmas küzdelem vár Edinára és Jogarra

Edina számára nem ismeretlen a Nemzeti Vágta hangulata. Több mint másfél évtizede áll rajthoz a rangos eseményen. Mint mondja, a verseny az évek alatt rengeteget változott.

– Sokkal erősebb a mezőny. Régen kettő lovas is továbbjutott egy futamból, idén csak egy. Ez jóval nehezebbé teszi a dolgunkat, minden pillanat számít – emelte ki a tatai lovas.

Hozzátette, a szilvásváradi pálya rövidebb és szűkebb a korábbi budapestinél, ezért más taktikát és más típusú lovat igényel a jó szereplés. Edinának különleges a kapcsolata Licinio Jogarral, hiszen a kisbéri félvér az ő tenyészetük istállójában látta meg a napvilágot. A tatai lovas így már kiscsikó kora óta figyelemmel kíséri Jogar mindennapjait és fejlődését.

– Már csikókorától figyeltem, tudtam, hogy jó versenyló lesz. Nagy szívvel fut, gyors, fordulékony, és mindig előre akar menni. Ez a fajta akarás sokszor döntő lehet a pályán. Ráadásul nagyon jó szíve van és kezelhető, ez a rajtnál pedig kulcsfontosságú lehet – mesélte Edina.

Különleges a kapcsolat Edina és Jogar között

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Kilenc tatai ló a mezőnyben

A tatai lótenyésztés színvonalát mutatja, hogy a Nemzeti Vágta 2025-ös rajtlistáján kilenc tatai istállóból származó ló neve is szerepel. Ezek közül hat még ma is a Mátyás család tulajdonában van, három pedig korábban más településekre került, de most bizonyíthatnak a szilvásváradi pályán.

– Óriási büszkeség számunkra, hogy a 60 indulóból kilenc ló a mi tenyészetünkből származik. Szeretném, ha közülük minél több továbbjutna a középdöntőbe, és bízom benne, hogy idén is lesz döntős lovunk – mondta izgatottan Edina.

Már a tavalyi Nemzeti Vágta előtt is betekintést nyerhettünk Edina és Jogar felkészülésébe, amikor egy videóban osztották meg a történetüket.