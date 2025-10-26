október 26., vasárnap

NB III.

Gólzáporos döntetlen a vármegyei rangadón

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#Dorogi FC#Komárom VSE#Gyirmót#NB III

Mindhárom harmadosztályú vármegyei csapatunkat pályára szólította a kötelesség, közülük kettő pedig történetesen épp egymással mérte össze erejét. A Komárom VSE a Dorogi FC-t fogadta az NB III Észak-nyugati csoportjának vármegyei rangadóján.

Várvizi Tamás

Az NB III Észak-nyugati csoportjának rangadóján a hazaiak Nagy Zsombor és Kószás Krisztián góljaival bő negyedóra alatt kétgólos előnyre tettek szert, Barczi Dávid a 32. percben egy értékesített tizenegyessel visszahozta a reményeket a Dorognak. Három perccel később viszont a komáromi Múcska Viktor is betalált szintén büntetőből, így újra kettő volt a komáromi előny. A Dorog azonban nem adta fel és Gula Boldizsár 57. és 81. percben esett góljaival 3-3-as döntetlenre mentette a meccset. A Dorog 9-1-3-as mérleggel a 3., míg a Komárom 6-3-4-gyel a 6. helyen áll.

az NB III vármegyei rangadóján nem született döntés
Az NB III Észak-nyugati csoportjában a Gyirmót elvitte a pontokat Tatabányáról
Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Az NB III Észak-nyugati csoportjának éllovasa a Tatabányának sem kegyelmezett

Az Opus Tigáz Tatabánya a hibátlanul éllovas Gyirmótot fogadta és nem is borult a papírforma, a vendégek Rácz Barnabás 15. percben szerzett góljával mindhárom pontot elvitték a Grosics-stadionból. A Tatabánya 7-0-6-os mérleggel, 21 ponttal az 5. a tabellán.

 

