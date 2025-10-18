Hazai pályán a Dorog, idegenben a KVSE és a Bányász

Ismét mindhárom NB III.-as csapatunk pályára lép a bajnokságban a hétvégén. Az NB III.-ban a múlt héten Tatabányán vármegyei rangadót nyerő Dorogi FC a középcsapat Balatonfüreddel csap össze otthon. A piros-feketék ismét lendületbe jöhetnek a múlt heti siker után, az esetleges három ponttal pedig feljöhetnek a tabella második helyére is. A rivális egyébként nincs túlságosan jó formában, a legutóbbi kilenc (!) mérkőzésén nem tudott nyerni.

Az NB III. hétvégi fordulójában a Tatabánya (kékben) az ETO Akadémiához látogat, a Dorog (piros-feketében) a Balatonfüredet fogadja

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 ó

Az NB III.-ban a Tatabánya Győrbe látogat

Az Opus Tigáz Tatabányának Győrben, a 9. helyen álló ETO Akadémia otthonában lesz jelenése. A mérkőzésen várhatóan a hangulat is paprikás lesz, a két szurkolótábor ugyanis finoman szólva nem eszik egymás tenyeréből. A győriek nincsenek bombaformában, a legutóbbi két bajnokijukat egyaránt elveszítették.

Harmadik NB III.-as vármegyei csapatunk, a Komárom VSE is középcsapattal játszik, a Bicskével méri össze erejét. A komáromiak vendégként is esélyesnek számítanak, hiszen a Bicske a legutóbbi hat mérkőzésén nem tudott nyerni.

NB III., Észak-Nyugati csoport, 12. forduló

Vasárnap, 11 óra: ETO Akadémia – Opus Tigáz Tatabánya, 13 óra: Dorogi FC – Balatonfüredi FC, 16 óra: Bicskei TC – Komárom VSE.