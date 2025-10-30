október 30., csütörtök

Kosárlabda

1 órája

A női válogatott szakmai stábjához csatlakozik az MVM-OSE Lions extrénere

Címkék#MVM-OSE Lions#Váradi Kornél#kosárlabda

Nagy megtiszteltetés érte az oroszlányi kosárlabdacsapat korábbi edzőjét. Váradi Kornél, az MVM-OSE Lions extrénere a női válogatott szakmai stábjához csatlakozott segédedzőként.

Várvizi Tamás

Váradi Kornélt még 2024 január elején nevezték ki az MVM-OSE Lions vezetőedzőjévé, ő váltotta a kispadon a szlovén Simon Petrovot. Az edző játékosként az utánpótlás-válogatottak minden korosztályában szerepelt, majd később felnőttként a Falco KC Szombathellyel bajnoki címet szerzett. 6 év élvonalban eltöltött idő után egy térdsérülést követően aktív pályafutását abba kellett hagynia. A kosárlabdával azonban nem szakította meg kapcsolatát, a családi hagyományokat követve az edzői életutat választotta. Utánpótlásedzőként folytatta munkáját. Komoly szakmai sikereket ért el, ezt a megszerzett országos bajnoki címek igazolják.

az mvm-ose lions korábbi edzője új feladatot kapot
Az MVM-OSE Lions korábbi vezetőedzője a női válogatott munkáját segíti
Fotó: Flajsz Péter (archív) / Forrás:  24 Óra

Az MVM-OSE Lions korábbi mestere immár a hölgyek szakmai munkáját segíti

Váradi Kornél az utánpótlás-sikerek után feljebb lépett az edzői ranglétrán, 2013 és 2015 között FIBA (Nemzetközi Kosárlabda-szövetség) edzői képesítést szerzett. A felnőtt csapatokkal végzett munka során kezdetben élvonalbeli másodedzőként, majd vezetőedzőként teljesedhetett ki. 

Az MVM-OSE Lions együttesénél nagyjából másfél szezont töltött, idén április elején ajánlotta fel lemondását a gyengébb bajnoki szereplés után, amit a klubvezetés elfogadott. Azt követően a Csata DSE U16-os és U18-as lány együtteseit irányította.

Egyéb hír még a válogatottak háza tájáról, hogy a korábban ugyancsak Oroszlányban tevékenykedő, később a PVSK-Veolia vezetőedzőjeként dolgozó Sértő Ádám pedig a férfi válogatott segédedzője lesz. Annak idején Váradi oroszlányi távozása után ideiglenesen ő látta el a vezetőedzői feladatokat az OSE-nál.

 

