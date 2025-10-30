1 órája
A női válogatott szakmai stábjához csatlakozik az MVM-OSE Lions extrénere
Nagy megtiszteltetés érte az oroszlányi kosárlabdacsapat korábbi edzőjét. Váradi Kornél, az MVM-OSE Lions extrénere a női válogatott szakmai stábjához csatlakozott segédedzőként.
Váradi Kornélt még 2024 január elején nevezték ki az MVM-OSE Lions vezetőedzőjévé, ő váltotta a kispadon a szlovén Simon Petrovot. Az edző játékosként az utánpótlás-válogatottak minden korosztályában szerepelt, majd később felnőttként a Falco KC Szombathellyel bajnoki címet szerzett. 6 év élvonalban eltöltött idő után egy térdsérülést követően aktív pályafutását abba kellett hagynia. A kosárlabdával azonban nem szakította meg kapcsolatát, a családi hagyományokat követve az edzői életutat választotta. Utánpótlásedzőként folytatta munkáját. Komoly szakmai sikereket ért el, ezt a megszerzett országos bajnoki címek igazolják.
Az MVM-OSE Lions korábbi mestere immár a hölgyek szakmai munkáját segíti
Váradi Kornél az utánpótlás-sikerek után feljebb lépett az edzői ranglétrán, 2013 és 2015 között FIBA (Nemzetközi Kosárlabda-szövetség) edzői képesítést szerzett. A felnőtt csapatokkal végzett munka során kezdetben élvonalbeli másodedzőként, majd vezetőedzőként teljesedhetett ki.
Az MVM-OSE Lions együttesénél nagyjából másfél szezont töltött, idén április elején ajánlotta fel lemondását a gyengébb bajnoki szereplés után, amit a klubvezetés elfogadott. Azt követően a Csata DSE U16-os és U18-as lány együtteseit irányította.
Egyéb hír még a válogatottak háza tájáról, hogy a korábban ugyancsak Oroszlányban tevékenykedő, később a PVSK-Veolia vezetőedzőjeként dolgozó Sértő Ádám pedig a férfi válogatott segédedzője lesz. Annak idején Váradi oroszlányi távozása után ideiglenesen ő látta el a vezetőedzői feladatokat az OSE-nál.