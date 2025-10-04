október 4., szombat

Kosárlabda

2 órája

A bajnok ellen is helytállt, de kikapott az MVM-OSE Lions

A Falco után a Szolnokot is megszorongatták az oroszlányiak a férfi kosárlabda-élvonalban, azonban ez ezúttal sem párosult győzelemmel. Az MVM-OSE Lions így elszenvedte második vereségét is a bajnokságban, 87-78-ra kaptak ki a bajnoktól.

Várvizi Tamás

Nem lehet azt állítani, hogy könnyű az oroszlányiak szezonrajtja, Forray Gábor együttese alaposan "belenézett" a sorsolásba. Az MVM-OSE Lions ugyanis az első fordulóbeli, Falco KC elleni vereség után most a bajnok Szolnok gárdáját fogadta a bajnokságban. 

otthon kapott ki az mvm-ose lions
Randolph (labdával) 18 pontja is kevés volt, az MVM-OSE Lions kikapott a bajnoktól
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Nagyot küzdött az MVM-OSE Lions

Remek hangulatban kezdődött a mérkőzés, az első negyed kimondottan szorosan alakult, noha jobbára a vendégeknél volt az előny. Az első tíz percet végül öt ponttal, 28-23-ra nyerték az alföldiek.

A második negyedben folyamatosan növelte előnyét a vendégcsapat, Krnjajski duplájával már tizenegy pont is volt a hátrány (25-36). Az OSE azonban nem adta fel, zárkózott, Davis Gage kosarával már csak négy volt közte (36-40). Az utolsó percekben azonban megrázta magát a Szolnok és viszonylag magabiztosnak mondható, tízpontos előnyt épített fel (41-51).

A harmadik felvonás eleje nem alakult jól oroszlányi szempontból, a rivális egyre-másra szerezte a pontjait és Barnes triplájával majdnem húsz ponttal is vezetett (43-61). Innentől viszont nagy hajrát nyitott az OSE és egy 16-2-es (!) szériát produkálva ismét szorossá tette a piros-fekete rangadót (59-63). Az utolsó tízt percre fordulva csak 5 pont volt az oroszlányi hátrány (61-66). 

A záró szakaszban újra ellépett ellenfelétől a Szolnok és állandósult a 10-12 pontos különbség a felek között. A bajnok már nem is engedte ki a győzelmet a kezéből és végül 87-78-as győzelmet aratott az OSE ellen. Noha az oroszlányiak két vereséggel kezdték a szezont, szégyenkezésre így sincs okuk, hiszen az előző szezon két döntőse verte meg őket. Az "igazi" bajnokság most kezdődik Forray Gábor csapatának, szombaton 18 órától a Kecskemét ellen nyilvánvalóan nagyobb sansz lesz az első győzelem megszerzésére.

 

