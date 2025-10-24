Emberes feladat előtt az MVM-OSE Lions

A Pécs elleni idegenbeli siker után hazai pályán szerepel az MVM-OSE Lions, az ellenfél pedig az eddig remeklő soproni gárda lesz. A rivális eddigi négy bajnokijából hármat behúzott, mindössze az első körben maradt alul odahaza az Alba Fehérvár ellen.

Az MVM-OSE Lions csapatára hazai bajnoki meccs vár

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az MVM-OSE Lions csapata ismét számít a lelkes szurkolókra

A legutóbbi fordulóban pedig igazi nagyvadat ejtettek el: otthon verték a Falco KC-t. A Sopron remek légiósokat vonultat fel, Manjgafic például 18 pontot átlagolt eddig, de Thompson és Nelson játékára sem lehet panasz. Ami a magyar magot illeti, kiemelendő a válogatott Takács Kristóf. Az oroszlányiak ismét számítanak lelkes szurkolóikra, hazai győzelem esetén az MVM-OSE Lions megtapadhatna a felsőházban.