Kosárlabda

1 órája

Emberes feladat előtt az MVM-OSE Lions

Címkék#MVM-OSE Lions#légiósok#győzelem#Pécs#Sopron

Újabb bajnoki mérkőzés vár a vörös-fekete csapatra a hétvégén. Az MVM-OSE Lions a Sopron gárdáját fogadja.

Várvizi Tamás

A Pécs elleni idegenbeli siker után hazai pályán szerepel az MVM-OSE Lions, az ellenfél pedig az eddig remeklő soproni gárda lesz. A rivális eddigi négy bajnokijából hármat behúzott, mindössze az első körben maradt alul odahaza az Alba Fehérvár ellen. 

hazai pályán szerepel az mvm-ose lions
Az MVM-OSE Lions csapatára hazai bajnoki meccs vár
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Az MVM-OSE Lions csapata ismét számít a lelkes szurkolókra

A legutóbbi fordulóban pedig igazi nagyvadat ejtettek el: otthon verték a Falco KC-t. A Sopron remek légiósokat vonultat fel, Manjgafic például 18 pontot átlagolt eddig, de Thompson és Nelson játékára sem lehet panasz. Ami a magyar magot illeti, kiemelendő a válogatott Takács Kristóf. Az oroszlányiak ismét számítanak lelkes szurkolóikra, hazai győzelem esetén az MVM-OSE Lions megtapadhatna a felsőházban.

Férfi kosárlabda NB I., 5. forduló

MVM-OSE Lions-Sopron KC

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, szombat, 18 óra.

 

 

