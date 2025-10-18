51 perce
Van miért törlesztenie a Lionsnak
Számára kellemetlen ellenfélhez utazik az Oroszlány. Az MVM-OSE Lions az NKA Universitas Pécs vendége lesz az élvobalbeli férfi kosárlabda-bajnokságban.
Az MVM-OSE Lions az előző fordulóban a Kecskemét ellen szerezte meg szezonbeli első győzelmét (101-95) és 1-2-es mérleggel a nyolcadik helyen áll. Az akadémiai gárda legutóbb a Falco otthonában kapott ki 87-80-ra és szintén 1-2-es mutatóval jelenleg a 12. a bajnokságban.
– A Kecskemét legyőzése után pozitív a hangulat a csapaton belül, maximálisan felkészültünk a mérkőzésre. A Pécs remek légiósokat igazolt a nyáron, a magyarjai közül Meleg Gergő felnőtt-, többen pedig korosztályos válogatottak. A csapat magja évek óta együtt játszik, bosnyák játékosuk, Ibrahim Durmo pedig a magyar élvonal egyik legjobb játékosa. Bár nem mi vagyunk az esélyesek, nyugodtan készülünk a mérkőzésre és szurkolóink támogatásával természetesen nyerni szeretnénk – nyilatkozta Forray Gábor, az MVM-OSE Lions vezetőedzője, akitől azt is megtudtuk, hogy az oroszlányiaknál vannak ugyan kisebb sérülések, de mindenki játékra alkalmas.
Az MVM-OSE Lions még nem tudott győzni az NKA vendégeként
Az NKA három éve jutott fel az élvonalba, azóta mindannyiszor legyőzte az OSE-t hazai pályán (háromból kétszer idegenben is). Van tehát miért törlesztenie a Lionsnak...
Kosárlabda, NB I. A, férfi, alapszakasz, 4. forduló
NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions
Pécs, szombat, 18 óra.