Van miért törlesztenie a Lionsnak

Az MVM-OSE Lions az előző fordulóban a Kecskemét ellen szerezte meg szezonbeli első győzelmét (101-95) és 1-2-es mérleggel a nyolcadik helyen áll. Az akadémiai gárda legutóbb a Falco otthonában kapott ki 87-80-ra és szintén 1-2-es mutatóval jelenleg a 12. a bajnokságban.

Az MVM-OSE Lions (piros-fehérben) még nem nyert az NKA vendégeként, talán majd most...

Forrás: MVM-OSE Lions

– A Kecskemét legyőzése után pozitív a hangulat a csapaton belül, maximálisan felkészültünk a mérkőzésre. A Pécs remek légiósokat igazolt a nyáron, a magyarjai közül Meleg Gergő felnőtt-, többen pedig korosztályos válogatottak. A csapat magja évek óta együtt játszik, bosnyák játékosuk, Ibrahim Durmo pedig a magyar élvonal egyik legjobb játékosa. Bár nem mi vagyunk az esélyesek, nyugodtan készülünk a mérkőzésre és szurkolóink támogatásával természetesen nyerni szeretnénk – nyilatkozta Forray Gábor, az MVM-OSE Lions vezetőedzője, akitől azt is megtudtuk, hogy az oroszlányiaknál vannak ugyan kisebb sérülések, de mindenki játékra alkalmas.

Az MVM-OSE Lions még nem tudott győzni az NKA vendégeként



Az NKA három éve jutott fel az élvonalba, azóta mindannyiszor legyőzte az OSE-t hazai pályán (háromból kétszer idegenben is). Van tehát miért törlesztenie a Lionsnak...