Kosárlabda

1 órája

Megtörte az átkot az MVM-OSE Lions

Ami eddig még soha nem jött össze, ezúttal igen. Az MVM-OSE Lions győzött az NKA Pécs vendégeként.

Kun Attila

A 4. fordulót a nyolcadik helyről kezdő MVM-OSE Lions a hozzá hasonlóan 1-2-es mérleggel a 12. helyen álló NKA Univeritas Pécs vendége volt az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokságban. A Lionsnak volt miért törlesztenie az akadémistákkal szemben, hiszen a két csapat mindhárom, Pécsen rendezett meccsét elveszítette az Oroszlány.

MVM-OSE Lions: 84-79-es győzelem az NKA Universitas Pécs vendégeként az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság 4. fordulójában
A dupla-duplát (24 pont, 12 lepattanó) elérő Ismet Sejfics (labdával) sokat tett az MVM-OSE Lions győzelméért 
Forrás: hunbasket.hu

 

Az MVM-OSE Lions remek hajrával fordította a maga javára a mérkőzést


A hazaiak kezdték jobban a meccset, azonban az OSE összeszedte magát és fokozatosan javuló játékkal előbb egyenlített, majd fordítani tudott. A második negyedben mindkét csapat jobban védekezett, kevesebb kosár esett, a Lions azonban végig tartani tudta 5-9 pont közötti előnyét. A harmadik játékrész derekáig nem változott a játék képe, ekkor azonban az Oroszlány komoly hullámvölgybe került. A házigazda még a negyed vége előtt fordított, majd a zárónegyed elején elhúzott öt ponttal. Az OSE azonban tudott újítani és kiváló hajrával a maga javára fordította a mérkőzést, így először tudott győzni az NKA otthonában. Az egymás után második meccsét nyerő Lions a hatodik helyre kapaszkodott fel a bajnokságban.

 

Kosárlabda, NB I. A, férfi, alapszakasz, 4. forduló

NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions 79-84 (23-29, 17-20, 23-11, 16-24)

Pécs, vezette: Dr. Mészáros B., Söjtöry T. F., Horváth Cs. B.

Oroszlány: Randolph 16/3, Davis 18/9, Doss Jr. 17, Sövegjártó, Csuti. Csere: Sejfics 24, Balsay, Takács 9/3, Ruják, Kristyák, Peringer. Vezetőedző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 5-0, 5. p.: 5-7, 7. p.: 11-16, 11. p.: 23-31, 15. p.: 28-37, 19. p.: 38-43, 21. p.: 41-51, 26. p.: 51-58, 31. p.: 65-60, 34. p.: 65-72, 36. p.: 71-72, 40. p.: 76-82.

Kipontozódott: Bogdanovics (40.), illetve Csuti (36.), Takács (38.).

Forray Gábor: – Az idei bajnokságban, ahogyan az elmúlt években is mindig dupla értéket jelent idegenben nyerni, különösen egy olyan rivális ellen, mint az NKA, amelynek hasonló céljai vannak, mint nekünk. Úgy érzem, a mérleg nyelvét talán az billentette a mi javunkra, hogy a meccstervünket következetesen végrehajtottuk, még úgy is, hogy összességében nem vagyok elégedett a játékunkkal. Az első félidőben ugyan 49 pontot szereztünk, de mindössze két hárompontost dobtunk, a teljes mérkőzésen pedig ötöt – ez tőlünk kifejezetten gyenge teljesítmény. Köszönöm a játékosaimnak a hozzáállást és a munkát, különösen azt, hogy a külföldiek is beálltak a sorba, vállalták a kemény védekezést, a fizikai kontaktust. Valóban csapatként dolgoztunk, ezért tudtunk itt nyerni. Külön szeretnék köszönetet mondani a szurkolóinknak, akik elkísértek minket és a kritikus pillanatokban is mögöttünk álltak. Volt, hogy hullámzóan játszottunk, de amikor lent voltunk, ők segítettek minket átlendülni a nehéz periódusokon. 

 

