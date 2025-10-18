október 18., szombat

Kosárlabda

1 órája

Van miért törlesztenie a Lionsnak

Címkék#MVM-OSE Lions#NKA Universitas Pécs#Forray Gábor#kosárlabda

Számára kellemetlen ellenfélhez utazik az Oroszlány. Az MVM-OSE Lions az NKA Universitas Pécs vendége lesz az élvobalbeli férfi kosárlabda-bajnokságban.

Kun Attila

Az MVM-OSE Lions az előző fordulóban a Kecskemét ellen szerezte meg szezonbeli első győzelmét (101-95) és 1-2-es mérleggel a nyolcadik helyen áll. Az akadémiai gárda legutóbb a Falco otthonában kapott ki 87-80-ra és szintén 1-2-es mutatóval jelenleg a 12. a bajnokságban.

MVM-OSE Lions: az NKA Universitas Pécs lesz az ellenfél az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság negyedik fordulójában, idegenben
Az MVM-OSE Lions (piros-fehérben) még nem nyert az NKA vendégeként, talán majd most... 
Forrás: MVM-OSE Lions

– A Kecskemét legyőzése után pozitív a hangulat a csapaton belül, maximálisan felkészültünk a mérkőzésre. A Pécs remek légiósokat igazolt a nyáron, a magyarjai közül Meleg Gergő felnőtt-, többen pedig korosztályos válogatottak. A csapat magja évek óta együtt játszik, bosnyák játékosuk, Ibrahim Durmo pedig a magyar élvonal egyik legjobb játékosa. Bár nem mi vagyunk az esélyesek, nyugodtan készülünk a mérkőzésre és szurkolóink támogatásával természetesen nyerni szeretnénk – nyilatkozta Forray Gábor, az MVM-OSE Lions vezetőedzője, akitől azt is megtudtuk, hogy az oroszlányiaknál vannak ugyan kisebb sérülések, de mindenki játékra alkalmas.

 

Az MVM-OSE Lions még nem tudott győzni az NKA vendégeként


Az NKA három éve jutott fel az élvonalba, azóta mindannyiszor legyőzte az OSE-t hazai pályán (háromból kétszer idegenben is). Van tehát miért törlesztenie a Lionsnak...

Kosárlabda, NB I. A, férfi, alapszakasz, 4. forduló

NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions

Pécs, szombat, 18 óra.

 

 

