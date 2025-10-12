Megszerezte szezonbeli első győzelmét az MVM-OSE Lions

A bajnoki ezüstérmes és kupagyőztes Falco, valamint a bajnoki címvédő Szolnok elleni vereséget követően szezonbeli első olyan meccsét játszotta az MVM-OSE Lions, amelyen valóban reális esélye nyílt a győzelem megszerzésére. A mérkőzés nagy részében felváltva vezetett a két, hasonló játékerőt képviselő csapat, a közönség sok pontot és szabálytalanságot láthatott az egyébként közönségszórakoztató, de nem túl színvonalas találkozón. A védekezéssel túl sokat nem törődtek a küzdő felek, miközben az utolsó negyedre gondba került a Lions, hiszen négy játékosa is négy személyi hibával volt kénytelen játszani (ketten végül ki is pontozódtak).

Takács Zsolt (labdával) volt az MVM-OSE Lions egyik legjobbja

Forrás: MVM-OSE Lions/Hoffartné Kati

Jobban bírta a hajrát az MVM-OSE Lions



Az Oroszlány végül jobban bírta a hajrát és kiemelkedő teljesítményt nyújtó légiósai, valamint az ugyancsak remekül játszó Takács vezetésével megszerezte a győzelmet. Az OSE győzelmével a hetedik helyre jött fel a bajnokságban.

Kosárlabda, NB I. A, férfi, 3. forduló MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 101–95 (22–21, 27–25, 23–24, 29–25) Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 956 néző, vezette: Benczur T., Pozsonyi L., Dr. Németh P. Oroszlány: Randolph 20/3, Davis 27/12, Doss Jr. 22/6, Sövegjártó, Csuti 2. Csere: Ruják 3, Sejfics 10, Takács 17/12, Balsay, Peringer. Vezetőedző: Forray Gábor.

Kecskemét: Wittmann 9/6, Järvi 13/3, Dautovics 11/9, Tomasevics 30/15, Schöll 7. Csere: Karahodzsics 4, Ivkovics M., Seppälä 16/3, Kelenföldi 5/3, Tóth, Körmendi. Vezetőedző: Ivkovics Sztojan. Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–7, 6. p.: 11–11, 9. p.: 22–17, 11. p.: 22–26, 15. p.: 32–36, 16. p.: 43–41, 20. p.: 49–46, 23. p.: 51–53, 28. p.: 68–61, 29. p.: 68–68, 31. p.: 75–70, 33. p.: 82–82, 36. p.: 91–84. Kipontozódott: Sövegjártó (37. p.), Csuti (38. p.)

Forray Gábor: – Jó erőkből álló, felkészült csapatot győztünk le. Élvezetes meccs és nagy taktikai csata volt, mindkét együttes többféle szerkezettel próbálkozott. A héten a maga területén mindenki maximálisan elvégezte a munkáját, ennek köszönhetjük győzelmünket, illetve szurkolóinknak, nélkülük nem ment volna. Ez a szív diadala volt.