Megszorongatta a kupagyőztest a nagyot küzdő Lions

A hétvégén elrajtolt az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság 2025-26-os szezonja. A bajnokság nyitófordulójában az MVM-OSE Lions az előző szezon bajnoki ezüstérmesét és kupagyőztesét, a Falcót látta vendégül. Az első negyed közepéig jól tartotta magát a házigazda, azonban az esélyesebb vendégcsapat egy 19–3-as rohammal 15 pontos előnyt szerzett a játékrész végére. Innentől kezdve ugyan jól teljesített a közönsége által űzött-hajtott OSE, a következő három negyedet egyaránt megnyerte, de hátrányát már nem tudta ledolgozni. A nagyot küzdő, becsülettel helytálló Lions a 11. helyről folytatja a bajnokságot.

Nem Shaun Doss Jr. (labdával) játékán múlott az MVM-OSE Lions veresége

Forrás: MVM-OSE Lions

Három negyed megnyerése sem volt elég az MVM-OSE Lions számára



Kosárlabda, NB I. A, férfi, alapszakasz, 1. forduló MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 79–83 (21–36, 17–14, 20–15, 21–18) Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, 1038 néző, vezette: Goda L., Frányó P., Jankovics V. Zs. Oroszlány: Davis 11, Balsay 9/3, Doss Jr. 29/9, Takács 5/3, Sejfics 6. Csere: Sövegjártó, Ruják, Peringer, Randolph 19/6. Vezetőedző: Forray Gábor.

Falco: Váradi 8, Tanoh Dez 4, Novakovics 12/3, Wójcik 16/9, Belo 6/3. Csere: Jovanovics 5, Keller 9/3, Perl 18, Whelan 5/3, Verasztó. Vezetőedző: Milos Konakov. Az eredmény alakulása: 2. perc: 4–7, 5. p.: 14–12, 8. p.: 18–25, 12. p.: 26–36, 16. p.: 31–47, 20. p.: 38–47, 22. p.: 40–54, 26. p.: 50–60, 31. p.: 60–65, 37. p.: 64–75, 40. p.: 77–82.



Forray Gábor: – Nem szabad úgy kezdeni egy mérkőzést, ahogy mi tettük. Fault nélkül, az üres helyzeteket ellenfelünknek tálcán kínálva játszottunk, az első negyedben kis túlzással több pontot kaptunk, mint utána összesen. Bár jobb csapat a Falco, úgy vélem, hogy a második negyedtől jobban játszottunk nála, innentől mindhárom negyedet megnyertük. Szurkolóink támogatásával hiába támadtunk azonban fel, ez sajnos nem ért győzelmet.

Milos Konakov: – A jó védekezésünknek köszönhettük a győzelmet. Több mint 80 pontot dobtunk, ami ugyan jó, de támadásban teljesen elvesztünk a második félidőben.

