Kosárlabda

40 perce

Debrecenbe látogat az MVM-OSE Lions

Debrecenbe kéne menni... Tudják ezt az MVM-OSE Lions kosárlabdázói is, akik a pontvadászat 6. fordulójában a Hajdúságban vizitálnak.

Várvizi Tamás

A rivális eddig 2 győzelemmel és 3 vereséggel a tabella 6. helyén áll, történetesen ugyanolyan mérleggel, mint az egy pozícióval utána következő MVM-OSE Lions. 

az mvm-ose lions debrecenben vizitál
Az MVM-OSE Lions csapata (fehér mezben) nem számíthat könnyű meccsre Debrecenben
Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Az MVM-OSE Lions kulcsfontosságú meccset játszik

A legutóbbi forduló egyik gárdának sem sikerült jól, az oroszlányiak otthon kaptak ki a Soprontól, míg a DEAC papírforma, csaknem 40 pontos vereséget szenvedett a Falco otthonában. A találkozó kulcsfontosságú lesz abból a szempontból, hogy melyik csapat ragadhat meg a középmezőnyben.

Férfi kosárlabda NB I. A-csoport, 6. forduló

DEAC - MVM-OSE Lions
Debrecen, szombat, 18 óra.

 

 

