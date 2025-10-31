40 perce
Debrecenbe látogat az MVM-OSE Lions
Debrecenbe kéne menni... Tudják ezt az MVM-OSE Lions kosárlabdázói is, akik a pontvadászat 6. fordulójában a Hajdúságban vizitálnak.
A rivális eddig 2 győzelemmel és 3 vereséggel a tabella 6. helyén áll, történetesen ugyanolyan mérleggel, mint az egy pozícióval utána következő MVM-OSE Lions.
Az MVM-OSE Lions kulcsfontosságú meccset játszik
A legutóbbi forduló egyik gárdának sem sikerült jól, az oroszlányiak otthon kaptak ki a Soprontól, míg a DEAC papírforma, csaknem 40 pontos vereséget szenvedett a Falco otthonában. A találkozó kulcsfontosságú lesz abból a szempontból, hogy melyik csapat ragadhat meg a középmezőnyben.
Férfi kosárlabda NB I. A-csoport, 6. forduló
DEAC - MVM-OSE Lions
Debrecen, szombat, 18 óra.