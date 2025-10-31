Debrecenbe látogat az MVM-OSE Lions

A rivális eddig 2 győzelemmel és 3 vereséggel a tabella 6. helyén áll, történetesen ugyanolyan mérleggel, mint az egy pozícióval utána következő MVM-OSE Lions.

Az MVM-OSE Lions csapata (fehér mezben) nem számíthat könnyű meccsre Debrecenben

Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az MVM-OSE Lions kulcsfontosságú meccset játszik

A legutóbbi forduló egyik gárdának sem sikerült jól, az oroszlányiak otthon kaptak ki a Soprontól, míg a DEAC papírforma, csaknem 40 pontos vereséget szenvedett a Falco otthonában. A találkozó kulcsfontosságú lesz abból a szempontból, hogy melyik csapat ragadhat meg a középmezőnyben.