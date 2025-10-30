Nehéz ellenfél vár az OSE csapatára

Az MVM-OSE Lions csapata a múlt hétvégén otthon kapott ki a Sopron ellen, ezzel 2-3-ra rontotta mérlegét. Mostani ellenfele, a DEAC is ugyanilyen mérleggel áll, egy hellyel előzi meg a tabellán a 7. oroszlányiakat.

Az MVM-OSE Lionsnak nem lesz könnyű dolga a DEAC (fekete mezben) ellen

Forrás: MKOSZ

Az MVM-OSE Lions a Hajdúságba látogat

A debreceniek meglehetősen bő kerettel gazdálkodhatnak, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének honlapja szerint 17 (!) játékos alkotja a keretet. Kiemelendő a légiósok közül az a Bojan Subotic, aki az elmúlt években meglehetősen markáns teljesítménnyel rukkolt elő a bajnoki címvédő Szolnok csapatában. Most sem tétlenkedik, 11,2 pontos átlagával kulcsember a hajdúságiaknál. A légióskontingenst gyarapítja még az amerikai Wade Trey Nelson (11,6 pontos átlag), irányítóposzton honfitársa, Tyus Marcus Darnell viszi a prímet, aki csapata legeredményesebbje, 19,4 pontátlaggal. Mócsán Bálint a válogatott keretnek is tagja, a dobóhátvéd kereten 10 pontot átlagolt eddig.

A legutóbbi bajnoki fordulóban ugyanakkor hatalmas verésbe futottak bele, a Falco KC csaknem 40 ponttal, 99-62-re verte őket. Igaz, a Körmendet és idegenben a ZTE-t sikerült felülmúlniuk, a vasiakat majdnem egy húszassal verték. A tavalyi szezonban egyébként Debrecenben meglehetősen simán, 89-67-re nyertek a hazaiak, és a tavalyi alapszakasz zárókörében, Oroszlányban is hétpontos vendégsiker született (76-83). Igaz, a keretek egy része azóta kicserélődött.

A DEAC – MVM-OSE Lions mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik.