A bajnokot fogadja az MVM-OSE Lions

Azt nem lehet állítani, hogy Fortuna fogta volna az oroszlányiak kezét a bajnokság alapszakaszának sorsolásakor (legalábbis, ami a szezon elejét illeti), hiszen a bajnoki ezüstérmes és kupagyőztes Falco után ezúttal a bajnokcsapat látogat az „Akácba”, az MVM-OSE Lions otthonába. A szombathelyiek ellen szépen helytállt a Lions, a szoros, 83-79-es vereség abszolút vállalható eredmény. A nyáron alaposan átalakuló Olaj megszenvedett az első körben, hazai pályán 89-86-ra tudta csak legyűrni az újonc Kaposvárt, összességében azonban így is a Tisza-partiak a mérkőzés esélyesei Oroszlányon.

Az MVM-OSE Lions a bajnokot fogadja

Fotó: Hagymás Bence / Forrás: 24 Óra

Az MVM-OSE Lions vezetőedzője is nehéz meccsre számít

– Az Olajbányász nagy átalakuláson ment keresztül a nyáron, de meggyőződésem, hogy az új edző, a rutinos és nagy tudású Bosnic idén is erős, fizikális keretet rakott össze. Nagy nyomást helyeznek a labdásra, gyakran egész pályán át, sokszor kettőzéssel, és remekül védik az első passzokat. Rengeteg labdát szereznek, támadásaik gyors, könnyű kosarakból vagy a nyomás hatására kierőszakolt rossz dobásokból születnek. Kulcskérdés lesz számunkra, hogy az agresszív védekezésük ellen milyen gyorsan tudjuk járatni a labdát. Jól védik a festéket, ezért az eladott labdák számát mindenképp limitálnunk kell – fogalmazott Forray Gábor, az OSE vezetőedzője a klub hivatalos honlapjának.