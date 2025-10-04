október 4., szombat

Kosárlabda

3 órája

A bajnokot fogadja az MVM-OSE Lions

Újabb nehéz feladat előtt áll az oroszlányi kosárcsapat a bajnokságban. Az MVM-OSE Lions a bajnok Szolnokot fogadja.

Kun Attila

Azt nem lehet állítani, hogy Fortuna fogta volna az oroszlányiak kezét a bajnokság alapszakaszának sorsolásakor (legalábbis, ami a szezon elejét illeti), hiszen a bajnoki ezüstérmes és kupagyőztes Falco után ezúttal a bajnokcsapat látogat az „Akácba”, az MVM-OSE Lions otthonába. A szombathelyiek ellen szépen helytállt a Lions, a szoros, 83-79-es vereség abszolút vállalható eredmény. A nyáron alaposan átalakuló Olaj megszenvedett az első körben, hazai pályán 89-86-ra tudta csak legyűrni az újonc Kaposvárt, összességében azonban így is a Tisza-partiak a mérkőzés esélyesei Oroszlányon.

Fotó: Hagymás Bence / Forrás: 24  Óra

Az MVM-OSE Lions vezetőedzője is nehéz meccsre számít

– Az Olajbányász nagy átalakuláson ment keresztül a nyáron, de meggyőződésem, hogy az új edző, a rutinos és nagy tudású Bosnic idén is erős, fizikális keretet rakott össze. Nagy nyomást helyeznek a labdásra, gyakran egész pályán át, sokszor kettőzéssel, és remekül védik az első passzokat. Rengeteg labdát szereznek, támadásaik gyors, könnyű kosarakból vagy a nyomás hatására kierőszakolt rossz dobásokból születnek. Kulcskérdés lesz számunkra, hogy az agresszív védekezésük ellen milyen gyorsan tudjuk járatni a labdát. Jól védik a festéket, ezért az eladott labdák számát mindenképp limitálnunk kell – fogalmazott Forray Gábor, az OSE vezetőedzője a klub hivatalos honlapjának.

Férfi kosárlabda NB I., A csoport, 2. forduló

MVM-OSE Lions – NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, szombat, 18 óra.

 

 

