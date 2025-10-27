Kevesebb mint 4 nap a tatabányai mezlicitből!

A MOL Tatabánya KC már 2016 óta minden évben csatlakozik a kampányhoz. Idén októberben is kiállnak a szűrővizsgálatok és a mellrák elleni küzdelem fontossága mellett.

A MOL Tatabánya speciális mezeire még lehet licitálni

Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A MOL Tatabánya mezeire licitálhatunk

Október minden évben a mellrák elleni küzdelem hónapja. A tatabányai kézilabda együttes a Think Pink in October kampány keretein belül csatlakozott a kezdeményezéshez. Az erre az alkalomra készült speciális rózsaszín mezekre tudnak licitálni a résztvevők. Az összegyűlt összeget a tatabányai Szent Borbála Kórház mellrákban érintett betegeinek támogatására ajánlja fel a bányász klub.