október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

31 perce

Kevesebb mint 4 nap a tatabányai mezlicitből!

Címkék#mol tatabánya#mellrák küzdelem#Think Pink in October#kampány#kézilabda

Lassan 10 éve hívják fel a figyelmet a tatabányai kézilabdázók a mellrák elleni küzdelemre. A MOL Tatabánya KC csapata a remek idei teljesítmény mellett, a jótékonykodásra is fordít figyelmet.

Bátorfi Tamás

A MOL Tatabánya KC már 2016 óta minden évben csatlakozik a kampányhoz. Idén októberben is kiállnak a szűrővizsgálatok és a mellrák elleni küzdelem fontossága mellett.

A MOL Tatabánya KC nyerte a bányászrangadót
A MOL Tatabánya speciális mezeire még lehet licitálni
Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A MOL Tatabánya mezeire licitálhatunk 

Október minden évben a mellrák elleni küzdelem hónapja. A tatabányai kézilabda együttes a Think Pink in October kampány keretein belül csatlakozott a kezdeményezéshez. Az erre az alkalomra készült speciális rózsaszín mezekre tudnak licitálni a résztvevők. Az összegyűlt összeget a tatabányai Szent Borbála Kórház mellrákban érintett betegeinek támogatására ajánlja fel a bányász klub. 

Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk Andó Arián meze vezette a árverést 50 ezer forint értékben. Azóta a "kapus kolléga", Székely Márton mezére is 50 ezer forint a legmagasabb licit. 

A tatabányai játékosok mezeire már csak kevesebb mint 4 napig tudnak licitálni, a tatabányai kézilabda klub hivatalos honlapján. Az árverés október 31-én 12 óráig tart. 

Egyre értékesebbek a tatabányai mezek-a csapat szívügyének tekinti a jótékonykodást

A tatabányai kézilabda világ újra egy nemes cél érdekében fogott össze. A Think Pink in October kampány keretein belül tudnak jótékonykodni a résztvevők, külön erre az alkalomra készült mezekre licitálva.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu