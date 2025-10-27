31 perce
Kevesebb mint 4 nap a tatabányai mezlicitből!
Lassan 10 éve hívják fel a figyelmet a tatabányai kézilabdázók a mellrák elleni küzdelemre. A MOL Tatabánya KC csapata a remek idei teljesítmény mellett, a jótékonykodásra is fordít figyelmet.
A MOL Tatabánya KC már 2016 óta minden évben csatlakozik a kampányhoz. Idén októberben is kiállnak a szűrővizsgálatok és a mellrák elleni küzdelem fontossága mellett.
A MOL Tatabánya mezeire licitálhatunk
Október minden évben a mellrák elleni küzdelem hónapja. A tatabányai kézilabda együttes a Think Pink in October kampány keretein belül csatlakozott a kezdeményezéshez. Az erre az alkalomra készült speciális rózsaszín mezekre tudnak licitálni a résztvevők. Az összegyűlt összeget a tatabányai Szent Borbála Kórház mellrákban érintett betegeinek támogatására ajánlja fel a bányász klub.
Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk Andó Arián meze vezette a árverést 50 ezer forint értékben. Azóta a "kapus kolléga", Székely Márton mezére is 50 ezer forint a legmagasabb licit.
Egyre értékesebb a mez – a MOL Tatabánya KC szívügyének tekinti a támogatást
A tatabányai játékosok mezeire már csak kevesebb mint 4 napig tudnak licitálni, a tatabányai kézilabda klub hivatalos honlapján. Az árverés október 31-én 12 óráig tart.
A tatabányai kézilabda világ újra egy nemes cél érdekében fogott össze. A Think Pink in October kampány keretein belül tudnak jótékonykodni a résztvevők, külön erre az alkalomra készült mezekre licitálva.