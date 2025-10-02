október 2., csütörtök

Kézilabda

1 órája

A Szeged-verés után lecseréli a mezét a Tatabánya

Címkék#pick szeged#Szent Borbála Kórház#mol tatabánya#adománygyűjtés#kézilabda#mellrák

Ismét a jó cél vezérli a Kék Tigriseket. A Mol Tatabánya a következő hetekben nem a megszokott szerelésében lép majd pályára.

Kemma.hu

Ahogyan azt mi is megírtuk, óriási meglepetés született a MOL Tatabánya KC és a világklasszisokkal felálló OTP Bank-Pick Szeged meccsén szeptember végén, hiszen a hazai Kék Tigrisek emberfeletti bravúrt végrehajtva 34-30-ra nyertek a férfi kézilabda NB I. 4. fordulójában, ezzel továbbra is hibátlanok a bajnokságban.

Mol Tatabánya KC-Szeged kézilabda
A Mol Tatabánya meggyőző játékkal múlta felül a Szegedet
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A mérkőzés statisztikáiból szemezgetve persze hamar rájön az ember, hogy megérdemelt volt a MOL Tatabánya győzelme, akinek a játékosai például jóval kevesebb labdát adtak el, mint az ellenfél. Az öröm és az ünneplés pillanatai azonban már a múlté, az új kihívás már a sarkon vár rájuk. Ráadásul a következő hetekben gyökeres változáson megy át a csapat, lecserélve ugyanis a kék színt, rózsaszínbe öltöznek a játékosok.

Ezért öltözik rózsaszínbe a Mol Tatabánya

Mint arról a csapat a Facebook-oldalán beszámolt, minden év októbere a mellrák elleni küzdelem hónapja, amely során emberek milliói öltenek magukra rózsaszínt, hogy ezzel is felhívják a figyelmet az időben elvégzett szűrések és az egészséges, aktív életmód fontosságára.

Forrás: Tatabánya Kézilabda Club/Facebook

A MOL Tatabánya KC pedig különösen fontosnak tartják, hogy csatlakozzanak ehhez a világszerte elterjedt kezdeményezéshez.

2016 óta minden esztendőben felöltjük a rózsaszínt, vagyis közel 10 éve segítünk abban, hogy együtt, közösen támogassuk a mellrák elleni küzdelmet. Az idei kampány keretében klubunk adománygyűjtést szervez, melynek teljes bevételét a tatabányai Szent Borbála Kórház mellrákkal küzdő betegeinek támogatására ajánljuk fel. Szurkolóinknak idén is lehetőségük lesz egy igazán nemes ügy érdekében licitálni kedvenc játékosaik külön erre az alkalomra gyártott, egyedi mezeire

– olvasható a bejegyzésben, amelyből az is kiderült, hogy a licit október 8-án kezdődik, és egészen október 31-ig tart majd. A Kék Tigrisek először a Balatonfüred elleni rangadón lépnek majd pályára a rózsaszín szerelésben.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani szombati ellenfelünknek, akik a nemes ügy érdekében lemondtak megszokott hazai mezszínükről

– zárja a posztot a Mol Tatabánya KC.

 

