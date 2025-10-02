1 órája
A Szeged-verés után lecseréli a mezét a Tatabánya
Ismét a jó cél vezérli a Kék Tigriseket. A Mol Tatabánya a következő hetekben nem a megszokott szerelésében lép majd pályára.
Ahogyan azt mi is megírtuk, óriási meglepetés született a MOL Tatabánya KC és a világklasszisokkal felálló OTP Bank-Pick Szeged meccsén szeptember végén, hiszen a hazai Kék Tigrisek emberfeletti bravúrt végrehajtva 34-30-ra nyertek a férfi kézilabda NB I. 4. fordulójában, ezzel továbbra is hibátlanok a bajnokságban.
A mérkőzés statisztikáiból szemezgetve persze hamar rájön az ember, hogy megérdemelt volt a MOL Tatabánya győzelme, akinek a játékosai például jóval kevesebb labdát adtak el, mint az ellenfél. Az öröm és az ünneplés pillanatai azonban már a múlté, az új kihívás már a sarkon vár rájuk. Ráadásul a következő hetekben gyökeres változáson megy át a csapat, lecserélve ugyanis a kék színt, rózsaszínbe öltöznek a játékosok.
Ezért öltözik rózsaszínbe a Mol Tatabánya
Mint arról a csapat a Facebook-oldalán beszámolt, minden év októbere a mellrák elleni küzdelem hónapja, amely során emberek milliói öltenek magukra rózsaszínt, hogy ezzel is felhívják a figyelmet az időben elvégzett szűrések és az egészséges, aktív életmód fontosságára.
A MOL Tatabánya KC pedig különösen fontosnak tartják, hogy csatlakozzanak ehhez a világszerte elterjedt kezdeményezéshez.
2016 óta minden esztendőben felöltjük a rózsaszínt, vagyis közel 10 éve segítünk abban, hogy együtt, közösen támogassuk a mellrák elleni küzdelmet. Az idei kampány keretében klubunk adománygyűjtést szervez, melynek teljes bevételét a tatabányai Szent Borbála Kórház mellrákkal küzdő betegeinek támogatására ajánljuk fel. Szurkolóinknak idén is lehetőségük lesz egy igazán nemes ügy érdekében licitálni kedvenc játékosaik külön erre az alkalomra gyártott, egyedi mezeire
– olvasható a bejegyzésben, amelyből az is kiderült, hogy a licit október 8-án kezdődik, és egészen október 31-ig tart majd. A Kék Tigrisek először a Balatonfüred elleni rangadón lépnek majd pályára a rózsaszín szerelésben.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani szombati ellenfelünknek, akik a nemes ügy érdekében lemondtak megszokott hazai mezszínükről
– zárja a posztot a Mol Tatabánya KC.