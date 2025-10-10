MOL-Tatabánya KC: útnak indul a csapat, az úticél Norvégia

Először lép pályára a MOL-Tatabánya KC csapata a harmadik számú európai kupasorozat idei kiírásában. A csapat hétvégén az EHF Európa Kupa 2. fordulójában, a norvég bajnokságban szereplő Naerbö vendége lesz.

A MOL-Tatabánya KC csapatára az európai porondon is nagy küzdelem vár

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Nehéz sorsolás az európai kupában

Tóth Edmond fiai nehéz ellenféllel, a Naerbö IL csapatával néznek farkasszemet az EHF Európa Kupa 2. fordulójában. A norvég csapat komoly erőt képvisel: a sorozat 2021-22-es kiírását nagy meneteléssel sikerült behúznia az északi csapatnak. A Tatabánya a bajnokság első 5 meccsét egyaránt megnyerte, legutóbb a Balatonfüred otthonában győzedelmeskedtek. 29-24-es győzelemmel utazhattak haza a Balaton partjáról.

Utazás a Naerbö otthonába

Szombat hajnalban indul útnak a MOL-Tatabánya KC, idei első nemzetközi szereplésére. A csapat repülővel Bécsből indulva, egy amszterdami átszállás után fog megérkezni Norvégiába. Zökkenőmentes utazásban reménykednek, ami után már csak a találkozóra való hangolódásé lesz a főszerep.

Szombaton este mérkőzés előtti edzéssel hangolódnak a játékosok a vasárnapi összecsapásra. A meccs napján már csak a videózás következik, a szokásos csapatséta mellett. A tatabányaiak bizakodva várják a találkozót, annak ellenére, hogy a norvég csapat személyében a sorsolás nem feltétlenül kedvezett a Kék Tigrisek számára. A csapat jó bemutatkozásban reménykedik az európai porondon. A Naerbö-Tatabánya mérkőzés október 12-én 18:00-kor kezdődik.

A Fradival sorsolták össze a MOL-Tatabánya KC-t

A klubhoz kapcsolódó hír, hogy mint ismert, elkészült a Magyar Kupa 4. fordulójának sorsolása. Nem vár könnyű forduló a Tatabányára a sorozatban, a Ferencváros otthonába látogat majd.

Hibátlanok maradtak a tatabányai kézilabdázók

A Tatabánya saját rekordját állította be, az első 5 fordulóban hibátlanok maradtak. A Balatonfüred otthonában sikerült győzedelmeskednie a bányászcsapatnak a bajnokság legutóbbi fordulójában.